Torcida do São Paulo manda recado a Dorival Júnior após derrota

A torcida do São Paulo não poupou críticas a Dorival Júnior após a derrota por 2 a 1 para o Santos, de virada, nesta sexta-feira (2), no Morumbis, pelo Brasileirão. O desempenho da equipe e as mudanças promovidas pelo treinador durante a partida foram alguns dos principais pontos questionados pelos torcedores nas redes sociais.

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As substituições também foram alvo de críticas, a atuação do treinador continuou sendo questionada após o apito final. Alguns torcedores atribuíram diretamente ao comandante a responsabilidade pelo resultado no clássico.

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Veja a repercussão:

Como foi São Paulo x Santos?

O São Paulo começou a partida pressionando o Santos e, logo aos 44 segundos, chegou pela primeira vez. Ryan Francisco avançou até a linha de fundo e tentou cruzar para o meio da área, mas a defesa santista conseguiu fazer o corte. O sufoco tricolor durou cerca de três minutos, até o Peixe encontrar seu primeiro ataque. Everton Cebolinha recebeu pela ponta direita e finalizou, mas Coronel fez a defesa. O goleiro, porém, soltou a bola nos pés de Gabigol, que tentou novamente e obrigou o arqueiro são-paulino a espalmar para escanteio.

Aos cinco minutos, o São Paulo respondeu com sua melhor finalização no início do jogo. Artur arriscou de primeira, de fora da área, e exigiu uma grande defesa de Diógenes. Depois da pressão inicial, porém, o Tricolor diminuiu o ritmo e passou a levar menos perigo. Aos 15 minutos, a equipe recuperou a bola na saída santista e conquistou um escanteio, mas o Peixe se defendeu bem e afastou o perigo. Concentrado principalmente pelo lado esquerdo, o São Paulo também tentou explorar Iago, que buscou três cruzamentos para a área, sem conseguir encontrar um companheiro em boas condições.

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Aos 21 minutos, o Santos criou a chance mais perigosa da primeira etapa até então. Cebolinha avançou pela ponta direita e tocou para Barreal, que acionou Rodinei. O lateral recebeu o passe cruzado e finalizou de primeira, mas a bola passou raspando pela trave de Coronel. O São Paulo voltou a pressionar na reta final e, aos 29, Ryan Francisco disputou uma bola pelo alto dentro da área. A torcida tricolor pediu pênalti, mas Matheus Candançan só marcou a infração após a revisão do VAR. Ryan Francisco ficou sentindo após a disputa aérea e precisou receber atendimento médico, enquanto Lucas Veríssimo foi advertido com cartão amarelo pela falta.

Luciano lamenta chance perdida durante partida entre São Paulo e Santos, jogo atrasado válido pela 21ª rodada do Brasileirão, realizada na noite desta sexta-feira (02) no MorumBIS, em São Paulo, SP. (Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress)

Cinco minutos depois, Luciano cobrou o pênalti e colocou o São Paulo em vantagem. A liderança, contudo, durou pouco. Na primeira chegada do Santos após o gol tricolor, Cebolinha acionou Escobar pela ponta esquerda, e o lateral cruzou na medida para Gabigol. O atacante apareceu na área e cabeceou para deixar tudo igual novamente. Aos 40 minutos, Luciano recebeu cartão amarelo após empurrar um defensor santista depois de uma disputa envolvendo Ryan Francisco, que voltou a ficar caído no gramado sentindo dores. Com isso, as equipes foram para o intervalo empatadas.

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Segundo tempo...

O Santos voltou para o segundo tempo com duas alterações: Coutinho e Gustavo Henrique entraram nos lugares de Barreal e Lima, respectivamente. Aos nove minutos, o estreante da noite fez boa jogada individual, limpou a marcação de Arboleda e encontrou Cebolinha em profundidade. O atacante deixou Gabigol em boas condições para finalizar, e o camisa 9 bateu contra a meta de Carlos Coronel. Sem chances de defesa para o goleiro são-paulino, o Santos virou a partida e passou a vencer por 2 a 1.

A primeira chegada do São Paulo na etapa final aconteceu aos 11 minutos. Ryan Francisco recebeu dentro da área, driblou o primeiro marcador, mas acabou desarmado na sequência, cedendo escanteio ao Tricolor. Marcos Antônio fez a cobrança e cruzou para a área, mas ninguém apareceu para completar a jogada. Aos 18 minutos, o técnico são-paulino promoveu três mudanças de uma vez: Newton, Gustavinho e Danielzinho entraram nos lugares de Tolói, Ryan Francisco e Bobadilla, respectivamente.

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Dois minutos depois, o São Paulo voltou a assustar. Luciano cruzou para a área, mas ninguém conseguiu finalizar. Pedro Lima evitou que a bola saísse pela linha lateral e levantou novamente para dentro da área. Diógenes, atento, saiu do gol e fez a defesa. Depois da investida tricolor, porém, a partida ficou mais morna, com poucas oportunidades para os dois lados.

Aos 32 minutos, o Santos conseguiu encaixar um contra-ataque e obrigou Carlos Coronel a deixar a área correndo para afastar o perigo. O goleiro são-paulino conseguiu chegar antes dos atacantes e chutou a bola para a lateral. Na reta final, o São Paulo tentou aumentar a pressão e passou a investir na saída de bola do Santos em busca do empate, mas não conseguiu transformar as jogadas criadas em uma nova oportunidade clara de gol. O Santos, por sua vez, administrou a vantagem até o apito final e confirmou a vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo no Morumbis.