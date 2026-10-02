São Paulo x Santos é marcado por protesto de bets contra proibição

As placas de publicidade do Morumbis exibiram mensagens de protesto contra a proibição das bets durante o clássico entre São Paulo e Santos, nesta sexta-feira (2), pelo Brasileirão. As frases, veiculadas por empresas do setor, fazem referência à medida provisória que determinou a proibição das apostas no país.

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Em uma das mensagens, os painéis mostraram a frase "Proibir não é proteger". Em outro momento, a publicidade exibiu: "A proibição não acaba com as apostas".

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Protesto nas placas de publicidade do Brasileirão durante São Paulo x Santos, no Morumbis (Foto: Reprodução/Sportv/Premiere)

Protesto nas placas de publicidade do Brasileirão durante São Paulo x Santos, no Morumbis (Foto: Reprodução/Sportv/Premiere)

A manifestação ocorre em meio à entrada em vigor da Medida Provisória 1.394/2026, publicada pelo governo federal em 25 de setembro. O texto proíbe a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas de quota fixa em território nacional.

São Paulo ainda tem patrocínio da SuperBet

O Tricolor entrou em campo com a marca da SuperBet, patrocinadora máster do clube, estampada no uniforme. Segundo apuração do Lance!, o São Paulo entende que a partida desta sexta-feira ainda está dentro do prazo previsto para a retirada das marcas de apostas.

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A medida estabeleceu 5 de outubro como prazo para a retirada de materiais publicitários e de patrocínios relacionados às bets em meios físicos e peças de publicidade exterior.

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A situação também envolve contratos firmados anteriormente entre clubes e empresas do setor. No caso do São Paulo, ainda não há definição oficial sobre o futuro da parceria com a SuperBet.

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MP das bets

A MP 1.394/2026 passou a produzir efeitos imediatamente após sua publicação e determina a proibição das apostas de quota fixa e de sua publicidade no país. A medida também prevê o encerramento das autorizações concedidas às empresas que atuam no mercado.

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O texto ainda precisa ser analisado pelo Congresso Nacional para que se defina sua continuidade. A MP tem prazo inicial de 60 dias, prorrogável por mais 60, conforme as regras constitucionais para medidas provisórias.