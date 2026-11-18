Vidente aponta vencedor em Cruzeiro x Palmeiras no Brasileirão
Jogo será disputado no Mineirão
Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (18) em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, e um vidente projetou a partida. Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, avaliou as nuances do duelo que pode ser decisivo para a reta final da competição.
➡️Torcida do Palmeiras reage a atuação de Allan: 'É simples'
Na leitura do Cruzeiro, surgiram Os Enamorados e o Rei de Paus. Segundo o tarólogo, as cartas mostram uma equipe bem estruturada para atuar em casa, ciente do peso da partida e com planejamento focado em atacar e intensificar as jogadas. O cenário indica ainda que a Raposa precisará tomar decisões cruciais, especialmente no segundo tempo, sem deixar de se resguardar contra os riscos impostos pelo adversário.
Já para o Palmeiras, a tiragem trouxe O Imperador e o Nove de Espadas. Enquanto a primeira carta destaca a força, a experiência e a resiliência do Verdão mesmo jogando fora de casa, a segunda acende um alerta para possíveis desfalques ou situações delicadas no elenco, exigindo atenção redobrada para não perder jogadores e evitar espaços na defesa.
Na avaliação final do confronto, Luiz Filho conclui que a possibilidade de empate é pequena e aponta as cartas do Cruzeiro como melhor aspectadas para este duelo. Segundo o vidente, para reverter esse cenário e sair com um bom resultado, o Palmeiras precisará manter a constância, reforçar o setor defensivo e correr o mínimo de riscos possível.
Decisões e viagens: Palmeiras terá maratona em corrida por feito inédito
O Palmeiras chega à reta final da temporada com chances de título nas três competições que disputa. No fim de novembro, enfrenta o Estudiantes em busca do tetracampeonato da Libertadores. Já no início de dezembro, terá o Grêmio pela frente na decisão da Copa do Brasil.
+ Com três títulos em disputa, Palmeiras monta logística para reta final da temporada
Paralelamente, mantém o foco nas quatro rodadas restantes do Brasileirão, em uma disputa ponto a ponto com o Flamengo pela liderança. O Alviverde soma 73 pontos, contra 76 do rival, e também leva desvantagem no número de vitórias (21 a 23), primeiro critério de desempate da competição.
Apesar de manter força máxima nas três frentes de disputa, a comissão técnica reconhece publicamente que o Campeonato Brasileiro é a competição em que o Palmeiras tem o cenário mais distante para conquistar o título. Além disso, é a única em que o time alviverde não depende apenas dos próprios resultados, mesmo com o confronto direto diante do Flamengo, pela 36ª rodada.
– Primeiro dizer que temos um rival fantástico nessa competição, o Flamengo tem sido muito consistente, e a prova disso é que estamos atrás deles – afirmou Abel Ferreira após goleada sobre o Remo.
Com o título do Campeonato Paulista conquistado no início do ano, o Palmeiras busca um feito inédito no futebol brasileiro. Até hoje, nenhuma equipe conseguiu conquistar, na mesma temporada, a tríplice coroa formada por Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.
➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
A temporada também pode ser a mais vitoriosa de Abel Ferreira à frente do clube em número de títulos. Em 2022 e 2023, o treinador português conquistou três taças em cada ano. Caso vença as três competições ainda em disputa, poderá chegar a quatro títulos em 2026.
Maratona e Viagens
Após o encerramento da Data Fifa, o Palmeiras terá seis compromissos em um intervalo de 19 dias. A sequência inclui quatro viagens e apenas duas partidas no Nubank Parque, ambas pelo Campeonato Brasileiro, contra Flamengo e Coritiba.
Além dos deslocamentos pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras viajará a Montevidéu, no Uruguai, para disputar a final da Libertadores. Poucos dias depois, a delegação terá um novo destino: Brasília, onde enfrentará o Grêmio na decisão da Copa do Brasil.
Calendário do Palmeiras
- 18/11 - Cruzeiro x Palmeiras - Brasileirão (35ª rodada)
- 21/11 - Palmeiras x Flamengo - Brasileirão (36ª rodada)
- 24/11 - Chapecoense x Palmeiras - Brasileirão (37ª rodada)
- 28/11 - Palmeiras x Estudiantes - Libertadores
- 02/12 - Palmeiras x Coritiba - Brasileirão (38ª rodada)
- 06/12 - Grêmio x Palmeiras - Copa do Brasil
Mais LANCE!
IA crava placar de Flamengo e Athletico-PR pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (18)
Inteligência artificial projeta resultado de Cruzeiro e Palmeiras
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (18)
Endrick anuncia nascimento do filho Kendrick e revela decisão sobre exposição do bebê
Atacante dedicou gol pela Seleção Brasileira ao filho e à esposa, Gabriely Miranda, que relatou ataques durante a gravidez
Possível arbitragem de Palmeiras e Flamengo repercute: 'Todo mundo sabe'
Definição da arbitragem para confronto direto no Brasileirão gera expectativa
Torcida do Corinthians reage a André em Brasil x Singapura: 'Poderia'
Jogo no Estádio Nacional de Singapura encerra temporada para o time de Ancelotti
Espanhóis reagem à atuação de Vini Jr em Brasil x Singapura: 'Não importa'
Jogador marcou três gols na partida
Galvão Bueno é sincero após goleada do Brasil: 'Falta de respeito'
Seleção Brasileira venceu Singapura por 7 a 0 nesta terça-feira (17)
Atuação de ex-Vasco em Brasil x Singapura repercute: 'Vocês não sabem'
Jogador entrou na segunda etapa da partida
Atitude de Vini Jr em Brasil e Singapura viraliza no exterior: 'Não sabe'
Seleção Brasileira venceu a Singapura por 7 a 0 nesta terça-feira (17)
Campeão do mundo dispara sobre momento da Seleção Brasileira: 'Não é mais'
Comentário foi feito após a goleada sobre Singapura
Rayan vira assunto após goleada do Brasil na Singapura: 'Deveria'
Seleção Brasileira venceu a Singapura por 7 a 0 nesta terça-feira (17)
Torcida do Palmeiras reage a atuação de Allan: 'É simples'
Jogador entrou na segunda etapa de Brasil x Singapura
Estrangeiros reagem à atuação de Estevão em goleada: 'Não vai'
Seleção Brasileira venceu a Singapura por 7 a 0 nesta terça-feira (17)
Europeus reagem à ausência de Raphinha em Brasil x Singapura: 'Não precisa'
Jogador recebeu cartão vermelho contra o Japão
Torcida do Flamengo reage à atuação de João Gomes em goleada: 'Não existe'
Seleção Brasileira venceu a Singapura por 7 a 0 nesta terça-feira (17)
Lance de Endrick vira assunto em Brasil x Singapura: 'Novamente'
Torcedores recordaram momento da Copa do Mundo
Romário responde Ancelotti e detona trabalho do técnico na Seleção
Baixinho rebateu fala do treinador e voltou a pedir sua saída do cargo
Jornalista dispara sobre escolha da Conmebol: 'Um horror'
Ledio Carmona critica formato das Eliminatórias e propõe Nations League nas Américas
Caso Negreira se aproxima do fim, e Justiça espanhola decidirá futuro do Barcelona
Após mais de três anos de investigação, processo chega à etapa decisiva; clube e antigos dirigentes podem ir a julgamento