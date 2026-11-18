Corinthians e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), a partir de 21h30 (de Brasília), e a inteligência artificial projetou o placar,

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Confira a previsão da IA:

Corinthians 1 x 1 Botafogo

O Corinthians entra em campo extremamente pressionado e na zona de rebaixamento (17º lugar, com 37 pontos), precisando desesperadamente fazer o dever de casa na Neo Química Arena sob o comando de Seedorf para tentar deixar o Z4 nesta reta final. Do outro lado, o Botafogo ocupa a 12ª posição com 42 pontos, respira com mais tranquilidade após vencer o Atlético-MG e busca surpreender fora de casa para se consolidar ainda mais na parte intermediária da tabela do Campeonato Brasileiro. Espera-se um duelo tenso e de muita cautela, com o Timão adotando uma postura mais ofensiva pela necessidade da vitória e o Glorioso apostando em transições rápidas para explorar o desespero do adversário.

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Arthur Cabral durante Botafogo x Corinthians (Foto: Vitor Silva/Botafogo)<br><br>

Como chegam as equipes?

O Corinthians vive um momento bastante delicado e de muita pressão na temporada. Sob o comando de Seedorf, o Timão abre a zona de rebaixamento na 17ª colocação com 37 pontos — um a menos que o primeiro time fora do Z4 —, embora venha de dois jogos sem derrota, incluindo o empate por 0 a 0 contra o São Paulo no último compromisso.

Do outro lado, o Botafogo ocupa o 12º lugar da tabela com 42 pontos e respira com mais tranquilidade na competição. A equipe carioca chega embalada após vencer o Atlético-MG por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos e busca somar pontos fora de casa para se consolidar ainda mais na parte intermediária do Campeonato Brasileiro.