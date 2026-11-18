Flamengo e Athletico-PR medem forças nesta quarta-feira (18), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, e a inteligência artificial projetou o placar da partida.

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Confira a previsão da IA:

Flamengo 2 x 0 Athletico-PR

Com base no momento das equipes no Campeonato Brasileiro, o Flamengo entra em campo como favorito, embalado pela liderança isolada com 76 pontos e jogando em casa, no Maracanã, com o apoio de sua torcida. Mesmo com alguns desfalques e dúvidas, o Rubro-Negro conta com os importantes retornos de Arrascaeta e Varela, além de buscar uma vitória fundamental para ficar a um passo do título nacional. Por outro lado, o Athletico-PR ocupa a quinta posição e briga por uma vaga na Libertadores, mas terá desfalques pesados na defesa e no ataque (como o artilheiro Viveros), o que exigirá uma superação tática sob o comando de Odair Hellmann para segurar o ímpeto carioca fora de casa.

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Athletico-PR e Flamengo pelo Brasileirão (Foto: Nauan Vitor/MyPhoto Press/Folhapress)

Como chegam as equipes?

O Rubro-Negro carioca lidera a Série A com 76 pontos — três de vantagem sobre o segundo colocado, o Palmeiras —, e pode encaminhar a taça nacional caso vença o compromisso em casa e o próximo clássico. Do outro lado, o Furacão ocupa a 5ª posição e busca somar pontos preciosos no Rio de Janeiro para consolidar sua vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

Enquanto a equipe comandada por Leonardo Jardim conta com os retornos importantes de Arrascaeta e Varela após a Data Fifa, o técnico Odair Hellmann precisa contajar desfalques de peso no Athletico-PR, como o artilheiro Viveros (suspenso) e o zagueiro Dantas, exigindo muita superação tática dos paranaenses fora de casa.