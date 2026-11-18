Antonio Cassano não gostou nada de ver Ronaldinho Gaúcho de volta aos gramados. Aos 46 anos, o ex-camisa 10 voltou a atuar no último domingo (15), pelo Ravenna, na vitória sobre o Forlì, em jogo da terceira divisão da Itália. O ex-atacante italiano classificou o retorno como uma "palhaçada" e contou que ficou com o coração apertado diante da TV.

As declarações foram dadas no programa Viva El Futbol nesta quarta-feira (18).

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Ronaldinho estreou como titular pelo Ravenna (Foto: Giuliano Andrade /Fotoarena/Folhapress)

Retorno de Ronaldinho não agradou Cassano

Cassano abriu a fala com elogios, deixando claro que o respeito pelo craque é uma coisa e a avaliação do jogo é outra:

— Quero começar dizendo uma coisa: tenho muita estima por Ronaldinho, como homem e como jogador. Para mim, ele segue entre os cinco maiores da história, ao lado de Messi, Maradona, Ronaldo Fenômeno e, provavelmente, Pelé. Foi extraordinário, ganhou tudo o que havia para ganhar e fez algo único e maravilhoso, com uma qualidade imensa e sem igual — afirmou o craque.

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Na sequência, o tom mudou. Cassano questionou os motivos que levaram Ronaldinho a voltar a campo e levantou hipóteses: amizade, dinheiro ou algo que ele próprio não soube explicar:

— Preciso separar isso do que vou dizer agora, porque são duas coisas muito diferentes. Tenho enorme respeito por certas personalidades e tiro o chapéu para Ronaldinho em todos os aspectos. Mas o que ele fez no outro dia foi muito, muito ruim de ver. Aos 46 anos, naquelas condições, vai lá fazer o quê? Não entendi. Fez porque tem relação com Cipriani, que é amigo dele? Porque lhe deram muito dinheiro? Não sei. Para mim, foi uma palhaçada ridícula. Não sei que outro significado dar a isso — atacou.

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Por fim, Cassano disse ainda que não toparia algo parecido nem por uma fortuna, e reforçou o respeito pelo brasileiro:

— Eu não teria feito isso nem se me oferecessem 10 milhões. Nem 20. Por uma pessoa como ele, que sempre foi humilde e foi um dos maiores da história, tiro o chapéu. Mas, se me pedem para julgar especificamente o que aconteceu, para mim foi uma palhaçada, uma farsa — finalizou Cassano.