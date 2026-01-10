Sálvio Spínola aponta erro da arbitragem em Portuguesa x Palmeiras

Portuguesa e Palmeiras estão se enfrentando, na noite deste sábado (11), em jogo que marca a abertura do Campeonato Paulista para o Verdão. De acordo com o ex-árbitro Salvio Spínola, comentarista da Record, o árbitro da partida errou em um lance do primeiro tempo.

continua após a publicidade

➡️Torcedores do Cruzeiro mandam recado a Tite após derrota para o Pouso Alegre

Depois de um lance de perigo da Portuguesa contra o Palmeiras, a bola saiu pela linha lateral, e a Lusa tinha vantagem numérica no campo de ataque. O árbitro Lucas Canetto Bellote, no entanto, paralisou a jogada para ouvir o VAR. Para Sálvio Spínola, o juiz errou em parar o jogo.

➡️Torcedores de Flamengo e Cruzeiro reagem a gol de Gabigol: 'É muito melhor'

- Não foi dado impedimento. O Bellote parou o jogo porque ele foi perguntar alguma coisa para o VAR sobre a saída do Carlos Miguel, atrapalhou a Portuguesa - disse Sálvio Spínola sobre o lance em Portuguesa x Palmeiras.

continua após a publicidade

Portuguesa x Palmeiras pelo Campeonato Paulista (Foto: Luis Moura/Wpp/Gazeta Press)

Escalação do Palmeiras para enfrentar a Portuguesa

Abel Ferreira definiu a escalação do Palmeiras para a partida contra a Portuguesa, na noite deste sábado (10), pela estreia da equipe na fase de grupos do Campeonato Paulista. Única contratação anunciada até o momento, Marlon Freitas será titular em sua estreia com a camisa alviverde.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Carlos Miguel deve ser mantido como titular mesmo após a recuperação de Weverton, que se lesionou na mão. A dupla de zaga será formada por Benedetti e Murilo. Jefté atua pela lateral esquerda, enquanto o argentino Giay completa o quarteto defensivo em Portuguesa x Palmeiras.

continua após a publicidade

A equipe que Abel Ferreira mandou a campo para o duelo entre Portuguesa x Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Benedetti, Murilo e Jefté; Marlon Freitas, Larson, Mauricio e Allan; Ramón Sosa e Luighi.