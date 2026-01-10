Torcedores do Cruzeiro mandam recado a Tite após derrota para o Pouso Alegre

O Cruzeiro perdeu por 2 a 1 para o Pouso Alegre, na noite deste sábado, na estreia do Campeonato Mineiro. Mesmo com a escalação de um time alternativo, a cobrança da torcida do Cabuloso ao técnico Tite já se fez presente nas redes sociais.

continua após a publicidade

A estreia de Tite pelo Cruzeiro não foi como o torcedor esperava. Com dois golaços, de Alexandre Pena e Gabriel Tota, o Pouso Alegre venceu o Cabuloso no Mineirão. O time da casa chegou a diminuir nos minutos finais com o jovem Kauã Prates, mas não evitou a derrota.

➡️Torcedores de Flamengo e Cruzeiro reagem a gol de Gabigol: 'É muito melhor'

Nas redes sociais, muitos torcedores mandaram alguns recados ao técnico Tite depois da derrota do Cruzeiro para o Pouso Alegre no primeiro jogo da temporada. Veja os comentários endereçados ao experiente treinador abaixo:

continua após a publicidade

➡️Torcedores reagem a lance de Gabigol em Santos x Novorizontino: 'Absurdo'

Rayan Lelis, do Cruzeiro, contra o Pouso Alegre (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Veja recados dos torcedores ao técnico Tite

Como foi Cruzeiro x Pouso Alegre

Como era esperado, o Cruzeiro sofreu com o entrosamento contra o Pouso Alegre no Mineirão. No início da partida, a dificuldade em criar acabou dando espaço para o primeiro gol do Pousão, um golaço de Alexandre. Depois disso, a Raposa tomou o controle do confronto e chegou a assustar com Rayan Lelis.

Na segunda etapa, os donos da casa voltaram dominando a partida, mas mais uma vez foram punidos. Após erro na saída de bola, Gabriel Tota arriscou de longe e fez 2 a 0. Nos acréscimos, Kauã Prates diminuiu de cabeça em Cruzeiro x Pouso Alegre.

continua após a publicidade

os visitantes abriram o placar logo aos cinco minutos. Marcelinho recebeu lançamento nas costas de Kauã Prates e João Marcelo, na direita, recuou para Romário, que encontrou Alexandre Pena na entrada da área. O meia ajeitou, com muito espaço, e acertou uma bomba no ângulo esquerdo, sem chances para Otávio em Cruzeiro x Pouso Alegre.

Na volta dos vestiários, o Cruzeiro se manteve superior no confronto e assustou logo nos primeiros minutos, com Rayan Lelis. Contudo, em mais um erro defensivo cruzeirense, o Pouso Alegre ampliou. Murilo Rhikman errou passe na saída de bola, Gabriel Tota aproveitou e acertou uma bomba de longe, no ângulo esquerdo, sem chances para Otávio em Cruzeiro x Pouso Alegre.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na reta final da partida, a questão física maltratou os jogadores rubro-negros, que sofreram com cãibras. Sensação da Copinha, Fernando teve sua primeira oportunidade aos 49 minutos, mas parou em defesa de Anderson. No escanteio cobrado na primeira trave, Kauã Prates cabeceou e diminuiu em Cruzeiro x Pouso Alegre.