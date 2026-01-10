Europeus reagem a possível contratação do Palmeiras: 'Frustrante'

O Palmeiras iniciou seu planejamento em 2026 e já busca alguns nomes na janela de transferências. Depois de acertar a contratação de Marlon Freitas, o Verdão tem Thiago Almada como um possível alvo, e muitos europeus comentaram sobre a negociação nas redes sociais.

A situação do argentino no Atlético de Madrid é bem diferente da encontrada no Botafogo. Almada saiu de protagonista em títulos do Glorioso para reserva absoluto em Madrid. Sabendo do pouco tempo de jogo do meia, o Palmeiras colocou o argentino como uma possibilidade no mercado.

Thiago Almada é um jogador que chama atenção dos europeus desde a época de Vélez, clube onde foi formado. Depois do sucesso no Botafogo e no Lyon, sua popularidade cresceu muito. Até por isso, quando a notícia do interesse do Palmeiras surgiu, muitos torcedores comentaram sobre a possível negociação nas redes sociais. Veja os comentários abaixo:

Thiago Almada, alvo do Palmeiras, pelo Atlético de Madrid contra o Espanyol (Foto: Manaure Quintero/AFP)

Veja reação dos europeus com a possível chegada de Almada no Palmeiras

Tradução sobre a negociação com o Palmeiras: Que decisão frustrante… Um jogador com muita qualidade e talento, tudo o que ele precisava era de minutos em campo e confiança. Como você pode julgá-lo sem continuidade? Seria uma grande perda se ele saísse, especialmente porque ele pode fazer a diferença e ajudar tanto o clube quanto a seleção nacional.

Tradução: Almada quer foco e continuidade com Scaloni. Ele mostrou sinais de melhora no dérbi, mas não foi o suficiente. O Palmeiras está considerando uma proposta de cerca de € 20 milhões por 50% dos seus direitos. No Metropolitano, o mercado de transferências está agitado.

Tradução sobre o alvo do Palmeiras: O que exatamente você não entende? Em um time de futebol, não existem apenas 11 titulares; existem outros 11 que compõem o elenco. Qualquer um que não seja titular deve treinar para se tornar um e não esperar ser substituído na primeira oportunidade. O que Almada esperava, chegar e jogar todos os dias?

Tradução sobre o alvo do Palmeiras: Às vezes acho que agimos sem cérebro. Por que Nico continuou jogando se Almada podia jogar na esquerda? Ele estava brilhante ontem mesmo…

