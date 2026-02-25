Comentarista faz alerta ao Botafogo para jogo da Libertadores: 'Pressão'

O Botafogo enfrentará nesta quarta-feira (25) o Nacional Potosí, pela segunda fase da CONMEBOL Libertadores, às 21h30 (Brasília), no Nilton Santos, com necessidade de vitória. Diante do cenário, o comentarista Zé Elias fez um alerta para os jogadores da equipe carioca.

O ex-jogador destacou a importância da equipe esquecer os problemas externos ao campo do Glorioso. Na terça-feira (24), o dono do Botafogo John Textor foi formalmente afastado do grupo Eagle, gerando incertezas sobre o futuro da SAF da equipe.

Caso não vença o Potosí e seja eliminada da Libertadores, a equipe teria mais um problema esportivo e financeiro. Por outro lado, Zé Elias lembra que o time não deverá ter grandes dificuldades dentro de campo.

— Acho que o Anselmí vai colocar um time diferente em relação à estratégia, postura, maneira de jogar. Só não pode levar para dentro do campo aquilo que está acontecendo fora, com o afastamento do John Textor da Eagle e outras coisas que estão acontecendo fora do campo — afirmou o ex-jogador, antes de completar.

— O fato de jogar em casa ao lado da sua torcida, sem a altitude, já é um adversário a menos. Eu acho que o Botafogo tem que se impor dentro de campo, tem que colocar pressão para cima dos jogadores do Potosí, que são jogadores limitados tecnicamente, então vão ter dificuldades em se adaptar ao gramado sintético; o Botafogo tem que se aproveitar disso — concluiu.

Zé Elias estará ao lado de Fernando Nardini, que narrará a partida. Já Carlos Eugênio Simon fará toda a análise de arbitragem do jogo. O SportsCenter Abre o Jogo começará às 20h30, mostrando ao vivo todos os bastidores do evento, com grande cobertura da ESPN.

Botafogo x Nacional Potosí

As equipes voltam a entrar em campo nesta quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelo jogo de volta da fase preliminar da Libertadores. Na partida, a equipe de Martín Anselmo busca reverter a derrota de 1 a 0 para o Nacional Potosí no primeiro confronto, na Bolívia. Neste cenário, uma vitória pela vantagem mínima no placar do Rubro-Negro leva a decisão para os pênaltis.