Palmeiras

Facundo Torres sofre lesão na coxa, e Palmeiras tem cinco desfalques para estreia

Atacante uruguaio sofreu lesão muscular na coxa e não foi relacionado para jogo contra a Portuguesa

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 10/01/2026
20:35
Facundo Torres, durante partida entre Palmeiras e Vitoria
Facundo Torres, durante partida entre Palmeiras e Vitoria (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Gazeta Press)
Facundo Torres está fora da estreia do Palmeiras na temporada de 2026. O atacante uruguaio sofreu uma lesão na coxa esquerda e não foi relacionado para o confronto contra a Portuguesa, no Canindé, pela primeira rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

+ Abel define escalação do Palmeiras com jovens da base e estreia de reforço

Além de Facundo Torres, a comissão técnica de Abel Ferreira terá outras quatro ausências: Paulinho (cirurgia na perna direita), Figueiredo e Lucas Evangelista (em transição física) e Felipe Anderson (entorse no tornozelo esquerdo).

Palmeiras e Portuguesa se enfrentam neste sábado (10), a partir das 20h30 (de Brasília), no Canindé, pela primeira rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Na próxima quarta-feira, o time fará sua estreia como mandante, contra o Santos, na Arena Barueri.

Gustavo Gómez, Emiliano Martínez, Piquerez, Raphael Veiga, Vitor Roque e Flaco López foram poupados pela comissão técnica. O elenco alviverde se reapresentou no último domingo (4) e teve pouco menos de uma semana de preparação na Academia de Futebol antes da primeira partida oficial da temporada.

Flaco López e Vitor Roque, atacantes do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Dupla de ataque titular do Palmeiras em 2025, Flaco López (à esquerda) e Vitor Roque não foram relacionados por Abel Ferreira para o duelo contra a Portuguesa, pela primeira rodada do Campeonato Paulista (Foto: Cesar Greco/ Palmeiras / by Canon)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Escalação do Palmeiras para a estreia no Paulistão

A escalação do Palmeiras para encarar a Portuguesa no Canindé tem: Carlos Miguel; Giay, Benedetti, Murilo e Jefté; Marlon Freitas, Larson, Mauricio e Allan; Ramón Sosa e Luighi.

Banco de reseras: Marcelo Lomba, Weverton, Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Bruno Rodrigues, Khellven, Riquelme Fillipi, Erick Belé e Luis Pacheco.

+ Eduardo Conceição assina primeiro contrato profissional com o Palmeiras; saiba a multa para o exterior

