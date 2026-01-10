Facundo Torres sofre lesão na coxa, e Palmeiras tem cinco desfalques para estreia

Facundo Torres está fora da estreia do Palmeiras na temporada de 2026. O atacante uruguaio sofreu uma lesão na coxa esquerda e não foi relacionado para o confronto contra a Portuguesa, no Canindé, pela primeira rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

Além de Facundo Torres, a comissão técnica de Abel Ferreira terá outras quatro ausências: Paulinho (cirurgia na perna direita), Figueiredo e Lucas Evangelista (em transição física) e Felipe Anderson (entorse no tornozelo esquerdo).

Palmeiras e Portuguesa se enfrentam neste sábado (10), a partir das 20h30 (de Brasília), no Canindé, pela primeira rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Na próxima quarta-feira, o time fará sua estreia como mandante, contra o Santos, na Arena Barueri.

Gustavo Gómez, Emiliano Martínez, Piquerez, Raphael Veiga, Vitor Roque e Flaco López foram poupados pela comissão técnica. O elenco alviverde se reapresentou no último domingo (4) e teve pouco menos de uma semana de preparação na Academia de Futebol antes da primeira partida oficial da temporada.

Dupla de ataque titular do Palmeiras em 2025, Flaco López (à esquerda) e Vitor Roque não foram relacionados por Abel Ferreira para o duelo contra a Portuguesa, pela primeira rodada do Campeonato Paulista (Foto: Cesar Greco/ Palmeiras / by Canon)

Escalação do Palmeiras para a estreia no Paulistão

A escalação do Palmeiras para encarar a Portuguesa no Canindé tem: Carlos Miguel; Giay, Benedetti, Murilo e Jefté; Marlon Freitas, Larson, Mauricio e Allan; Ramón Sosa e Luighi.

Banco de reseras: Marcelo Lomba, Weverton, Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Bruno Rodrigues, Khellven, Riquelme Fillipi, Erick Belé e Luis Pacheco.

