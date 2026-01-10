Facundo Torres sofre lesão na coxa, e Palmeiras tem cinco desfalques para estreia
Atacante uruguaio sofreu lesão muscular na coxa e não foi relacionado para jogo contra a Portuguesa
Facundo Torres está fora da estreia do Palmeiras na temporada de 2026. O atacante uruguaio sofreu uma lesão na coxa esquerda e não foi relacionado para o confronto contra a Portuguesa, no Canindé, pela primeira rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.
Além de Facundo Torres, a comissão técnica de Abel Ferreira terá outras quatro ausências: Paulinho (cirurgia na perna direita), Figueiredo e Lucas Evangelista (em transição física) e Felipe Anderson (entorse no tornozelo esquerdo).
Palmeiras e Portuguesa se enfrentam neste sábado (10), a partir das 20h30 (de Brasília), no Canindé, pela primeira rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Na próxima quarta-feira, o time fará sua estreia como mandante, contra o Santos, na Arena Barueri.
Gustavo Gómez, Emiliano Martínez, Piquerez, Raphael Veiga, Vitor Roque e Flaco López foram poupados pela comissão técnica. O elenco alviverde se reapresentou no último domingo (4) e teve pouco menos de uma semana de preparação na Academia de Futebol antes da primeira partida oficial da temporada.
Escalação do Palmeiras para a estreia no Paulistão
A escalação do Palmeiras para encarar a Portuguesa no Canindé tem: Carlos Miguel; Giay, Benedetti, Murilo e Jefté; Marlon Freitas, Larson, Mauricio e Allan; Ramón Sosa e Luighi.
Banco de reseras: Marcelo Lomba, Weverton, Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Bruno Rodrigues, Khellven, Riquelme Fillipi, Erick Belé e Luis Pacheco.
