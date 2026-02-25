Jornalista Nelson Rodrigues Filho morre aos 79 anos no Rio

O jornalista e dramaturgo Nelson Rodrigues Filho morreu na madrugada desta quarta-feira (25), no Rio de Janeiro, aos 79 anos. A filha dele, Cristiane Rodrigues, confirmou a morte. Ele permaneceu hospitalizado por sete dias até o falecimento.

continua após a publicidade

➡️ Da chegada no Fluminense ao retorno para o Brasil pelo Palmeiras: relembre a trajetória de Arias

Nelsinho, como era conhecido, estava internado no hospital Unimed Barra, na Barra da Tijuca, desde 18 de fevereiro. Ele enfrentava complicações de saúde relacionadas à pneumonia e infecção urinária. Além disso, o jornalista também lidava com sequelas de um acidente vascular cerebral.

O jornalista era filho do escritor e dramaturgo Nelson Rodrigues. Em vida, ele participou da militância contra a ditadura militar, tendo ficado preso por sete anos durante esse período. O comunicador também transformou o Fluminense em personagem literário, amor que herdou do pai.

continua após a publicidade

O velório será realizado na sede do Fluminense, em Laranjeiras. O enterro acontecerá no Cemitério São João Batista, em Botafogo. As duas cerimônias estão programadas para quinta-feira (26).

🤑 Aposte em jogos do Fluminense! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Fluminense se manifesta sobre a morte de Nelson Rodrigues Filho

Por meio de uma publicação nas redes sociais, o Tricolor se solidarizou com a morte do jornalista. Nelsinho herdou o amor pelo verde, branco e grená através do pai, que carrega uma homenagem de um busto na sede do clube. Veja a nota oficial abaixo:

"Recebemos com muita tristeza a notícia do falecimento de Nelsinho Rodrigues, filho do Profeta Tricolor Nelson Rodrigues.

Apaixonado pelo Fluminense, assim como o pai, Nelsinho era diretor teatral, produtor cultural, roteirista e foi figura importante pro carnaval de rua carioca.

O Fluminense Football Club lamenta profundamente a partida de Nelsinho Rodrigues e deseja muita força à família, aos amigos e fãs".

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas