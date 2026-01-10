O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, confirmou em entrevista coletiva, após a vitória sobre a Portuguesa, que Vitor Roque e Jefté sofreram lesões nesta reta inicial da fase de grupos do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

+ Abel abre o jogo sobre propostas por Weverton e comenta disputa com Carlos Miguel no Palmeiras

O camisa 9 sofreu uma entorse no tornozelo durante as atividades na Academia de Futebol. O lateral-esquerdo sentiu a coxa ainda na primeira etapa do confronto deste sábado, permaneceu em campo, mas foi substituído por Khellven no intervalo.

Ainda de acordo com Abel Ferreira, Flaco López, artilheiro do Palmeiras na última temporada, ficou fora da partida devido a uma gripe. Além do trio, a comissão técnica não contou com nomes como o capitão Gustavo Gómez, os meias Raphael Veiga e Emiliano Martínez, e o lateral-esquerdo Piquerez.

continua após a publicidade

Abel volta a criticar o VAR e relembra final da Libertadores

O VAR voltou a ser tema nas coletivas do técnico Abel Ferreira. Ao comentar a expulsão de Igor Torres, nos minutos iniciais da segunda etapa, o treinador elogiou a intervenção do árbitro de vídeo, que recomendou a revisão do lance após a aplicação do cartão amarelo inicial.

Abel Ferreira comparou o lance em que Igor Torres acertou as travas da chuteira em Larson à entrada de Pulgar na decisão entre Palmeiras e Flamengo, pela Libertadores. Na ocasião, em lance semelhante ao desta noite, a arbitragem optou por não expulsar o volante do Flamengo.

continua após a publicidade

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em entrevista coletiva após vitória sobre a Portuguesa (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Em igualdade numérica, o rival carioca anotou o único gol da partida em cabeçada de Danilo, deixando Lima com o título continental. Para Abel Ferreira, a final ficou marcada com um "asterisco", e a decisão da arbitragem no Canindé reforça seu argumento.

- Uma equipe também é feita de experiência, malandragem, liderança, cobrança. Aprendemos no ano passado. Até o VAR aprendeu, vocês não viram. Não sei se o VAR da Libertadores era diferente deste, mas é muito triste quando vê um lance pior do que aconteceu, compreende as leis do VAR, e em uma final de Libertadores, supostamente com VAR top, árbitro top. Está aí a prova. O treinador do Palmeiras, muitas vezes é chato, muitas vezes dizemos que o Palmeiras foi incompetente na final, mas esse asterisco ninguém vai tirar e hoje é uma prova disso - afirmou.