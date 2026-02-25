Inteligência artificial prevê resultados da 4ª rodada do Brasileirão

A 4ª rodada do Campeonato Brasileiro acontece durante esta quarta (25) e quinta-feira (26). Ao todo, sete jogos acontecem durante o período. Vale destacar que três confrontos estão adiados; são eles: Botafogo x Vitória, Flamengo x Mirassol e Bahia x Chapecoense.

Diante dos compromissos, o Lance! pediu para o Chat GPT simular os placares da partida. A inteligência artificial previu uma rodada bastante disputada, com muitos empates e vitórias por diferença mínima de apenas um gol.

Dentre os placares palpitados, destacam-se os empates nos jogos: Cruzeiro x Corinthians, Palmeiras x Fluminense e Santos x Vasco. As partidas são as de maiores destaques dentre os jogos da rodada.

Além das partidas citadas anteriormente, mais quatro jogos acontecem durante o período. São eles: Bragantino x Athletico-PR, Remo x Internacional, Coritiba x São Paulo e Grêmio x Atlético-MG. Veja os placares sugeridos pela IA abaixo:

Bragantino 2 x 1 Athletico-PR

Jogo equilibrado, mas o Bragantino aproveita o mando e decide no segundo tempo.

Remo 0 x 2 Internacional

O Inter impõe mais qualidade técnica e controla a partida fora de casa.

Coritiba 1 x 2 São Paulo

Partida disputada, mas o São Paulo leva vantagem na eficiência ofensiva.

Cruzeiro 1 x 1 Corinthians

Clássico nacional bem truncado, empate com poucas chances claras.

Palmeiras 2 x 2 Fluminense

Grande jogo da rodada, equipes ofensivas e empate movimentado.

Grêmio 1 x 2 Atlético-MG

Atlético aproveita melhor as oportunidades em jogo equilibrado.

Santos 1 x 1 Vasco

Confronto direto equilibrado, empate com tensão até o fim.

