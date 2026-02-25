menu hamburguer
Fora de Campo

Inteligência artificial prevê resultados da 4ª rodada do Brasileirão

Sete jogos acontecem entre quarta e quinta-feira

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/02/2026
14:24
Taça troféu campeonato brasileiro brasileirão 2026
4ª rodada do Brasileirão 2026 acontece a partir desta quarta-feira (25) (Foto: @rafaelribeirorio / CBF)
A 4ª rodada do Campeonato Brasileiro acontece durante esta quarta (25) e quinta-feira (26). Ao todo, sete jogos acontecem durante o período. Vale destacar que três confrontos estão adiados; são eles: Botafogo x Vitória, Flamengo x Mirassol e Bahia x Chapecoense.

➡️ Casagrande discorda da estratégia do Corinthians para o Brasileirão: 'Absurdo'

Diante dos compromissos, o Lance! pediu para o Chat GPT simular os placares da partida. A inteligência artificial previu uma rodada bastante disputada, com muitos empates e vitórias por diferença mínima de apenas um gol.

Dentre os placares palpitados, destacam-se os empates nos jogos: Cruzeiro x Corinthians, Palmeiras x Fluminense e Santos x Vasco. As partidas são as de maiores destaques dentre os jogos da rodada.

Além das partidas citadas anteriormente, mais quatro jogos acontecem durante o período. São eles: Bragantino x Athletico-PR, Remo x Internacional, Coritiba x São Paulo e Grêmio x Atlético-MG. Veja os placares sugeridos pela IA abaixo:

Bragantino 2 x 1 Athletico-PR
Jogo equilibrado, mas o Bragantino aproveita o mando e decide no segundo tempo.

Remo 0 x 2 Internacional
O Inter impõe mais qualidade técnica e controla a partida fora de casa.

Coritiba 1 x 2 São Paulo
Partida disputada, mas o São Paulo leva vantagem na eficiência ofensiva.

Cruzeiro 1 x 1 Corinthians
Clássico nacional bem truncado, empate com poucas chances claras.

Palmeiras 2 x 2 Fluminense
Grande jogo da rodada, equipes ofensivas e empate movimentado.

Grêmio 1 x 2 Atlético-MG
Atlético aproveita melhor as oportunidades em jogo equilibrado.

Santos 1 x 1 Vasco
Confronto direto equilibrado, empate com tensão até o fim.

Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)
Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

