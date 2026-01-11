Torcedores do Palmeiras avaliam estreia de Marlon Freitas: 'Deve estar assustado'

O Palmeiras venceu a Portuguesa por 1 a 0, na noite deste sábado (10), em jogo que marcou a estreia do volante Marlon Freitas. Nas redes sociais, muitos torcedores avaliaram a estreia do jogador que fez história com a camisa do Botafogo.

Marlon Freitas foi titular do Palmeiras em sua estreia e atuou durante os 90 minutos na Arena Canindé. O jogador demonstrou personalidade com a bola no pé, acertou bons lançamentos e se mostrou ativo na marcação.

Nas redes sociais, a grande maioria dos torcedores do Palmeiras avaliaram positivamente a estreia do jogador com a camisa do Verdão. Veja os comentários abaixo:

Marlon Freitas em sua estreia com a camisa do Palmeiras (Foto: Everton Okubo/Agência F8/Gazeta Press)

Como foi o jogo

O primeiro tempo evidenciou a falta de ritmo de Palmeiras e Portuguesa, que fizeram suas estreias na noite deste sábado. Os minutos iniciais foram marcados por muitos erros de passe e dificuldade no controle da posse de bola.

Antes dos dez minutos, a Portuguesa criou a primeira chance de gol. Igor Torres, que mais tarde seria expulso, finalizou de cabeça. Na sequência, Renê saiu cara a cara com Carlos Miguel, que se recuperou no lance e fez a defesa.

A principal oportunidade do Palmeiras surgiu dos pés de Ramón Sosa. O paraguaio cobrou falta no canto inferior direito, mas o goleiro Bruno Bertinato estava bem posicionado e espalmou. Apesar da movimentação, a primeira etapa terminou sem gols.

Ainda no intervalo, Abel Ferreira promoveu três alterações no Palmeiras: Bruno Fuchs, Khellven e Andreas Pereira. Melhor no início da segunda etapa, o Verdão sofreu um lance polêmico: Igor Torres acertou as travas da chuteira em Larson. Inicialmente, a arbitragem aplicou cartão amarelo, mas, após revisão do VAR, decidiu expulsar o jogador da Portuguesa, que passou a atuar com um a menos contra o Palmeiras.

O Palmeiras passou a pressionar a saída de bola e, em bela jogada coletiva, abriu o marcador. Khellven avançou pela direita e foi derrubado, mas Marlon manteve a jogada e fez uma excelente enfiada para Maurício dentro da área, que apenas rolou para o jovem Luighi, livre de marcação, empurrar para o fundo das redes.

O restante da segunda etapa foi de controle do Palmeiras. A equipe de Abel Ferreira alternou momentos de pressão e cadência, sem sofrer sustos do adversário. Apesar do espaço para atacar e de algumas oportunidades criadas, a partida terminou com vantagem mínima para o Alviverde.