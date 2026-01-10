Torcedores de Flamengo e Cruzeiro reagem a gol de Gabigol: 'É muito melhor'

Depois de passagens por Flamengo e Cruzeiro, Gabigol retornou ao Santos, clube que o revelou para o futebol. Logo em sua reestreia na Vila Belmira, Gabriel Barbosa fez o que sabe fazer de melhor: gol. O Peixe venceu o Novorizontino por 2 a 1.

Ídolo do Flamengo e com passagem apagada pelo Cruzeiro, Gabigol foi discreto no futebol brasileiro nos últimos anos. No Santos, seu clube do coração, a energia do centroavante já parece diferente em relação às últimas temporadas.

Além do gol, Gabriel se movimentou muito em campo e gerou outras oportunidades. Pela atuação em alto nível, torcedores de Flamengo e Cruzeiro reagiram muito nas redes sociais. Veja o gol marcado e as reações dos torcedores abaixo:

Veja reação de torcedores do Flamengo e do Cruzeiro com gol de Gabigol

Passagens diferentes

Depois de uma passagem histórica pelo Flamengo, Gabigol chegou ao Cruzeiro com um grande salário e muita expectativa dos torcedores. Em campo, o camisa 9 não conseguiu entregar o que se esperava, viu Kaio Jorge brilhar em campo, e amargou no banco de reservas durante toda a temporada.

Para piorar a situação do ídolo do Flamengo, Gabigol perdeu o pênalti que levaria o Cruzeiro para a final da Copa do Brasil na disputa com o Corinthians. Depois do lance, o centroavante ficou sem clima e acabou negociado com o Santos por empréstimo de uma temporada.

Logo no primeiro jogo da temporada, contra o Novorizontino, Gabigol marcou o gol de empate do Peixe contra o Leão do Valle. De volta ao clube do coração, o atacante parece estar mais em forma e pronto para voltar a assumir o protagonismo que marcou grande parte da sua carreira.