Flamengo x Lanús: vidente crava campeão da Recopa Sul-Americana

O Flamengo encara o Lanús, nesta quinta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana. Para a ocasião, o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Castas, previu que a equipe argentina irá vencer o título continental.

De acordo com a previsão do tarólogo, a equipe do técnico Filipe Luís encontrará dificuldades ao longo da partida. Luiz Filho destacou que o Lanús entrará em campo focado e com chaves para neutralizar o ataque do Rubro-Negro.

Além disso, o vidente também previu erros individuais e coletivos do Flamengo. Ele apontou o primeiro tempo como o principal momento de tensão para os jogadores do clube, que vão se lançar ao ataque na busca do primeiro gol.

Diante das dificuldades previstas, o tarólogo apontou que o Lanús irá se consagrar como o grande campeão da Recopa Sul-Americana. E considerou as chances de título do Rubro-Negro como baixas.

Flamengo x Lanús

As equipes voltam a entrar em campo nesta quinta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana. Para a ocasião, a equipe de Filipe Luís precisa reverter a derrota do primeiro confronto, em que os argentinos venceram por 1 a 0. Neste cenário, uma vitória pela vantagem mínima no placar do Rubro-Negro leva a decisão para os pênaltis.

