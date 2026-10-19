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Comentarista explica demissão nas finais da NBA; entenda

Comentário irônico em live gerou punição; empresa mudou postura sobre finais da NBA

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/10/2026 18:46
Atualizado há 1 minutos
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Romulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli no Prime Video
Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli no Prime Video (Foto: Divulgação PodPah)

O narrador Rômulo Mendonça e o comentarista Ricardo Bulgarelli foram demitidos do Prime Video após uma controvérsia envolvendo uma live durante as finais da NBA, entre San Antonio Spurs e New York Knicks. A decisão ocorreu em meio a questionamentos sobre mudanças na cobertura da competição, realizada nos Estados Unidos.

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Ricardo Bulgarelli usou suas redes sociais para esclarecer os fatos três meses após o desligamento, afirmando que muitas informações divulgadas estavam incompletas, fora de contexto ou incorretas. Segundo ele, a emissora proibiu inicialmente a viagem de equipes internacionais para a cobertura das finais da NBA por motivos financeiros, permitindo apenas profissionais baseados nos EUA, como um repórter residente em Orlando.

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No entanto, próximo ao início das finais de conferência, o Prime Video alterou essa decisão, sem explicações claras, autorizando a viagem de outros profissionais e disponibilizando recursos antes inexistentes. Bulgarelli sugeriu que a comentarista Alana Ambrosio pode ter influenciado essas mudanças. O repórter originalmente escalado para a cobertura, que estava credenciado, foi substituído sem justificativa e pediu demissão.

A polêmica envolvendo Bulgarelli e Mendonça surgiu durante uma live do "Jararaca Podcast" no YouTube, quando ambos reproduziram, de forma irônica, trechos de um vídeo da repórter Alana Ambrosio, que comentava sobre sua primeira experiência assistindo a uma partida da NBA e momentos difíceis de sua vida pessoal. Bulgarelli ressaltou que não participou da fala que gerou a controvérsia e que Mendonça chegou a defendê-lo internamente, mas a defesa não foi considerada pela empresa.

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Bulgarelli destacou sua trajetória no jornalismo esportivo desde 1995, com passagens por grandes eventos como a Copa do Mundo, Jogos Olímpicos e Mundiais de basquete, e afirmou que sempre prezou pelo respeito aos colegas e ao público. Ele disse que sentiu necessidade de esclarecer os fatos para preservar sua credibilidade diante da repercussão do episódio.

O caso permanece sem novas informações oficiais, e o Prime Video não divulgou detalhes adicionais sobre as decisões que levaram às demissões de Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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