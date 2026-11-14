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Portugal sofre goleada para Dinamarca e CR7 vira assunto

Confronto terminou em vitória da Dinamarca por 4 a 1

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
14/11/2026 19:42
Supervisionado porMárcio Iannacca,
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Seleção portuguesa homenageou o ídolo histórico durante a partida (Photo by Miguel RIOPA / AFP)
Seleção portuguesa homenageou o ídolo histórico durante a partida (Photo by Miguel RIOPA / AFP)

Em uma noite cercada de reverências a Cristiano Ronaldo, a seleção portuguesa sentiu o peso de jogar sem o craque. Diante da sua torcida, no Estádio Municipal de Braga, Portugal perdeu para a Dinamarca por 4 a 1, neste sábado (14), pela quinta rodada da Liga das Nações. Após a derrota, diversos torcedores nas redes sociais ironizaram o resultado e a saída do Robozão da seleção.

Rasmus Højlund foi o nome da partida, com dois gols. Pierre-Emile Højbjerg e Joachim Andersen completaram a conta dinamarquesa. Bernardo Silva, já nos acréscimos, descontou e evitou um placar ainda mais amargo para os donos da casa.

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Torcedores ironizam falta de CR7 em derrota de Portugal para Dinamarca

Os comandados de Jorge Jesus entraram em campo com aproveitamento perfeito na competição. Mesmo com o tropeço, continuam na liderança do Grupo A4, com 12 pontos, e já estão garantidos na próxima fase. A Dinamarca chegou aos nove e abriu vantagem sobre a Noruega, terceira colocada, com seis. Os dois times se enfrentam na última rodada, em solo dinamarquês, e o confronto vale vaga no mata-mata. Portugal encerra sua participação diante do País de Gales, lanterna da chave.

Como foi o confronto

Os dinamarqueses começaram melhor. Os portugueses tiveram dificuldade para controlar a bola e passaram sustos logo cedo. Aos sete minutos, a torcida parou para aplaudir Cristiano Ronaldo durante um minuto, e o telão do estádio exibiu uma mensagem de reconhecimento ao camisa 7.

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Aos 39 minutos, Højlund colocou a bola na rede, mas o gol foi anulado: o assistente viu impedimento de Damsgaard no início da jogada. A Dinamarca não esperou muito pela compensação. Aos 43, Højlund recebeu cruzamento na área e cabeceou, e a bola bateu no braço de Rúben Dias. O VAR chamou o árbitro para revisar o lance; o pênalti foi confirmado, e Højbjerg cobrou com categoria para abrir o placar.

Na volta do intervalo, a Dinamarca ampliou rapidamente. Aos quatro minutos, Damsgaard cruzou na medida para a segunda trave, e Højlund bateu de esquerda para o fundo das redes. Por volta dos 11, o atacante voltou a aparecer: recebeu na entrada da área, driblou Renato Veiga e finalizou forte no canto esquerdo de Diogo Costa, fazendo o terceiro.

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Sem Cristiano Ronaldo, a camisa 7 ficou com Carlos Forbs, que entrou aos 19 minutos da etapa final. Aos 30, a Dinamarca fez o quarto: Andersen recebeu de Jensen dentro da área e chutou forte no canto de Diogo Costa. Nos acréscimos, Bernardo Silva aproveitou o rebote do goleiro Hermansen, após finalização de João Neves, e diminuiu para Portugal.

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Dinamarca goleia Portugal e torcedores repercutem ausência de Cristiano Ronaldo (Photo by Miguel RIOPA / AFP)
Dinamarca goleia Portugal e torcedores repercutem ausência de Cristiano Ronaldo (Photo by Miguel RIOPA / AFP)
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