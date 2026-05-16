Durante o evento de lançamento da cobertura da Globo para a Copa do Mundo, o Lance! questionou o jornalista André Rizek sobre o goleiro Hugo Souza, o merecimento de Neymar para estar entre os nomes da Seleção Brasileira e o trabalho de Carlo Ancelotti em seu primeiro ano no comando da equipe.

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De acordo com o comunicador, Hugo Souza vive um momento melhor que o dos reservas do Alisson, do Liverpool, e por isso seria um dos três arqueiros que levaria para o Mundial. Sobre Neymar, afirmou que o convocaria por ser quem é e pela capacidade de decidir partidas. Por fim, sobre o trabalho do treinador italiano, Rizek acredita não ter elementos suficientes para fazer uma análise mais aprofundada.

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Confira as respostas do jornalista:

— Eu acho que sim (sobre Hugo Souza merecer uma vaga). Não acho que o Ancelotti vá mudar os três goleiros, né? Alisson, Ederson e Bento. Mas eu entendo que o Hugo Souza vive um momento muito melhor do que os dois reservas do Alisson — iniciou André Rizek.

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Ao ser perguntado sobre Neymar, disse que a avaliação do jogador não passa por merecimento.

— Cara, acho que a questão do Neymar não é nem de merecimento. Eu não acho que ele jogue bola hoje para estar entre os 26. Só que ele é o Neymar, um craque, um talento. Eu levaria o Neymar. Por quê? Porque ele é o Neymar, né? Ele pode decidir um jogo na genialidade dele. Acho improvável que o Ancelotti leve, a gente vai ter a resposta na segunda-feira (18). Eu levaria, acho improvável que o Ancelotti vá levar — completou.

Por fim, o Lance! perguntou sobre o trabalho de Carlo Ancelotti e se o comunicador acredita na possibilidade do título mundial.

— Eu não consigo avaliar o trabalho do Ancelotti até aqui. Eu acho que foi um trabalho de prospecção. Eu acho que a gente vai ter um trabalho dele na Copa do Mundo, né? Acho que até agora o que ele fez foi prospecção para montar o time para a Copa, e na Copa a gente vai avaliar o trabalho dele. Sou fã do Ancelotti, acho que ele é o melhor treinador de seleções hoje no mundo, não tem ninguém melhor do que ele. Se isso vai ser suficiente pra gente ganhar o Hexa, não sei. As nossas chances, assim, não são as maiores, tem pelo menos umas três seleções à nossa frente. É o Brasil, o Brasil vai ter sempre chance, vai ter sempre candidato, agora favorito... — finalizou.

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Confira a entrevista em vídeo:

Carlo Ancelotti, durante amistoso da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O que Ancelotti acha de Neymar?

Em meio a rumores e pedidos de torcedores, Carlo Ancelotti se pronunciou na última terça-feira (12) sobre a fase atual de Neymar e as insistências em relação à convocação do jogador para a Copa do Mundo de 2026.

— Neymar é muito amado. Não só pelo povo, mas também pelos jogadores. Se você chamar o Neymar, você não vai botar uma bomba no vestiário, porque é muito querido, muito amado. Acho normal cada um dar sua opinião. Agradeço a todos que me deram conselhos — disse o treinador.

Ancelotti elogiou a entrega de Neymar na recuperação e ainda indicou um crescimento claro de rendimento nas últimas três semanas, com ganho de continuidade.

— Neste aspecto, Neymar é um jogador importante para este país, pelo talento que sempre demonstrou, que teve um problema, que está recuperando. Que está trabalhando forte para se recuperar, que está jogando. Que, nos últimos tempos, melhorou muito, está jogando com continuidade — avaliou o italiano.

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