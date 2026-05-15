Comentarista faz afirmação sobre clássico: 'A lógica pede licença'

Pela 9° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará recebe o Fortaleza, no Castelão, neste domingo (17), às 18h30. Os jornalistas da ESPN, Fefux Ribeiro e Celso Ardengh, narrador e comentarista, projetaram o confronto com visões distintas.

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Enquanto o Fortaleza está na terceira colocação na tabela do campeonato, o Ceará amarga a 14° posição, vendo o duelo como uma grande chance de recuperação. O jogo será transmitido pelo Disney+, com narração e cobertura ao vivo.

Veja como o narrador projeta o confronto e o clima do estádio:

- É um clássico que vale muito mais do que só os três pontos que são disputados. […] Clássico é um campeonato disputado à parte, dentro da própria competição", destacou o narrador da ESPN, que também ressaltou a expectativa de casa cheia no Castelão e a atmosfera do confronto. "O que eu espero é um jogo muito franco, muito forte, com uma festa linda das duas torcidas - disse Fefux Ribeiro.

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Partida entre Fortaleza e Maguary, pela Copa do Brasil (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

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Já o comentarista foi mais técnico, analisando o momento turbulento que o Alvinegro do Ceará vive, projetando até, talvez, uma demissão de Mozart, treinador do clube:

- Esse jogo pode virar a chave para o bem, falando do Ceará, e pode virar a chave para o mal, falando do Fortaleza. Para o Ceará, para o Mozart também, pode significar o fim da linha - afirmou Celso Ardengh.