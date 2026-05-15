'Caíram mais do que deveria', diz Mauro Beting sobre zebras na Copa do Brasil

A eliminação do Flamengo para o Vitória na quinta fase da Copa do Brasil não foi um caso isolado de times favoritos que se despediram da competição de mata-mata mais cedo do que o esperado. Para o jornalista Mauro Beting, o torneio, que estreou um novo formato nesta temporada com a inauguração desta etapa antes das oitavas de final, já teve mais zebras do que deveria, baseado no histórico da competição.

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Beting valorizou a atuação do Vitória diante do Flamengo e deus os méritos para a equipe comandada por Jair Ventura ao tirar um dos favoritos ao título da Copa do Brasil nessa temporada. Para ele, faltou "poder de fogo" ao Rubro-Negro carioca, que teve um alto volume de finalizações, mas não transfomrou em gols.

- No caso do Flamengo, é a primeira vez na história, desde a primeira Copa do Brasil em 1989, que o Flamengo não consegue passar de dois jogos ou cai na fase em que entra, como foi agora. Mas cai para o Vitória, que vem bem, faz um Brasileiro com Jair Ventura melhor do que a encomenda, e cai merecidamente. O time criou um monte de chances no Barradão, mas não foi eficiente, como foi a equipe rubro-negra baiana - pontuou em entrevista ao Lance!.

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O jornalista analisa que, de 2013 em diante, cenários com eliminações surpreendentes se repetiram poucas vezes, principalmente na reta final da competição. O comentarista também ressaltou as quedas de São Paulo, Botafogo e Bahia, todos eliminados na quinta fase.

Desde 2013 para cá a gente tem tido poucas zebras. E dá para dizer que até agora tivemos, talvez nessa fase, mais zebras do que nos últimos anos. Agora, o motivo eu não sei dizer [...] O nível [técnico] cai, evidentemente. O São Paulo, que é o tricampeão da América e tri do Mundo, mas na Copa do Brasil, com a exceção de 2023, não consegue avançar. O Botafogo está em uma crise institucional tão braba que não é tão surpreendente ser eliminado pela Chapecoense, apesar das dificuldades e limitações da Chape. [...] O próprio Bahia contra o Remo, pelas circunstâncias do Bahia hoje, você imagina que pudesse tropeçar dessa maneira - disse Beting.

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Mesmo com a eliminação de alguns favoritos, Mauro Beting aprova o novo formato da Copa do Brasil, implementado pela CBF na gestão de Samir Xaud, que inaugurou em 2026 a quinta fase. Nessa etapa, os 20 times da Série A do Brasileirão iniciaram suas caminhadas, o que tornou as quedas de Botafogo, Bahia, Flamengo e São Paulo ainda mais impactantes. Os times realizaram apenas os jogos de ida e volta nesta fase do mata-mata.

- Eu acho que é positivo [o novo formato]. Eu até acho que pelo calendário intenso e insano que temos, também para a Copa do Brasil, o melhor seria a gente fazer, como em alguns outros países, ter fases iniciais com um jogo só. Eu não gosto de final única, e sei que isso é um contra-senso, mas eu faria jogo único até a decisão. Na decisão, casa de um, casa do outro... até para o torcedor que não pode ir ao estádio pela logística ou por questão de grana - destacou.

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