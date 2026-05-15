Emissora transmitirá exclusivamente a final da FA Cup entre Chelsea e City

A final da FA Cup, entre Chelsea e Manchester City, será disputada neste sábado (16), às 11h (de Brasília), diretamente da Inglaterra. A ESPN será o único meio para assistir ao jogo no Brasil. A programação será aberta com o SportsCenter, apresentado por Luciano Amaral e com a participação do comentarista Mario Marra. O duelo terá narração de Rogério Vaughan e análise de arbitragem de Carlos Eugênio Simon.

continua após a publicidade

Chelsea x Manchester City: onde assistir, horário e escalações da final da FA Cup

Apesar do foco do Manchester City ser alcançar o Arsenal na Premier League, Mário Marra destacou que os comandados de Pep Guardiola são os grandes favoritos do jogo.

- Existe um time mais bem preparado para a disputa: o Manchester City, que vem com a campanha muito sólida em Premier League, vem jogando melhor, é o mesmo treinador há uma década. E existe um time que pode surpreender: o Chelsea. É um jogo só, é uma final. O Chelsea está lotado de bons jogadores, tem um meio campo muito forte, tem um jogador como o Caicedo que é incrível no desarme, na qualidade quando tem a bola, tem jogadores como o Palmer, tem volta de Reece James, está lotado de jogadores bons. O Wembley estará dividido, o Chelsea pode igualar as coisas - explicou Marra.

continua após a publicidade

Como chegam as equipes para o jogo?

O Chelsea chega para a decisão tentando salvar a temporada com um título importante. A equipe comandada por Enzo Maresca vive um momento de instabilidade e soma apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, além de dois empates e duas derrotas.

Na rodada mais recente da Premier League, os Blues empataram por 1 a 1 com o Liverpool. Antes disso, sofreram derrotas para Nottingham Forest e Brighton, resultados que aumentaram a pressão sobre o elenco na reta final da temporada. A única vitória recente veio justamente pela semifinal da FA Cup, quando venceram o Leeds United por 1 a 0.

continua após a publicidade

Apesar das oscilações, o Chelsea aposta na força do elenco e no peso da camisa em Wembley para tentar voltar a conquistar a competição. O ataque, porém, preocupa: foram apenas cinco gols marcados nas últimas cinco partidas.

Do outro lado, o Manchester City chega embalado e vivendo momento muito mais consistente. A equipe de Pep Guardiola venceu quatro dos últimos cinco jogos e empatou apenas uma vez no período.

Na rodada passada, os Citizens bateram o Crystal Palace por 3 a 0, repetindo o mesmo placar aplicado sobre o Brentford anteriormente. O único tropeço recente foi no empate por 3 a 3 com o Everton. Além dos bons resultados, o City também apresenta números ofensivos impressionantes, com 12 gols marcados nas últimas cinco partidas.

O retrospecto recente do confronto também favorece o Manchester City. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, os Citizens venceram três vezes e houve dois empates. O duelo mais recente, pela Premier League, terminou com vitória do City por 3 a 0 em Stamford Bridge.

Haaland comemorando o gol marcado com Doku, quem deu a assistência (Foto: Paul Ellis/AFP)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

💰 Aposte em jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Tudo sobre Chelsea x Manchester City (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Chelsea 🆚 Manchester City

FA Cup – Final

📆 Data e horário: sábado, 16 de maio de 2026, às 11h (de Brasília).

📍 Local: Estádio de Wembley, em Londres.

👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 Chelsea (Técnico: Calum Mcfarlane)

Filip Jörgensen; Reece James, Fofana, Chalobah e Cucurella; Caicedo, Andrey Santos e Enzo Fernández; Palmer, Pedro Neto e João Pedro.

🔷 Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)

Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guehi e O'Reilly; Rodri (Reijnders), Bernardo Silva; Doku, Cherki e Semenyo; Haaland.