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'Nunca esteve tão próximo da convocação', analisa Mauro Beting sobre Neymar

Jornalista vê camisa 10 do Santos em momento positivo em busca da vaga na Copa; veja vídeo

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Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 16/05/2026
07:05
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imagem cameraMauro Beting analisou chances de Neymar ser convocado. (Foto: Vinicius Spada/Lance!)
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Neymar vive a expectativa de ser convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo e entra em campo pela última vez antes da lista ser divulgada neste domingo, às 11h, diante do Coritiba. O jornalista Mauro Beting vê o momento do atacante do Santos como favorável e acredita que o jogador está mais próximo do que nunca de ser chamado para defender a Seleção Brasileira no Mundial. Entretanto, a sensação não garante nada.

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Beting destaca que o técnico Carlo Ancelotti tem adotado uma postura cuidadosa ao tratar do assunto da relação com o jogador. Nas últimas semanas, o jornalista mudou de opinião e afirmou que levaria o camisa 10 do Santos na lista que será divulgada nesta segunda-feira (18). As ausências de atacantes lesionados também contribui para esse cenário, segundo ele.

- O próprio Ancelotti, desde a última convocação contra a França e Croácia, abriu o jogo [sobre como ele avalia Neymar]. E ele fica naquela coisa, brinca com suspense... Mas eu diria que o Neymar nunca esteve tão próximo de ir para a Copa, o que não significa dizer que ele vai. É um palpite, sem convicção minha e até dele nesse momento, mas o Neymar vai. Na minha lista, há três semanas, o Neymar não iria. Agora, sem Estêvão e o Rodrygo em uma lista de 26 nomes, dá - disse Beting, que ainda disse que vêo jogador como aberto para a possibilidade de ser banco no Mundial.

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- Eu tenho certeza absoluta que o Neymar aceita banco. Todo mundo gosta dele em ambiente de Seleção Brasileira, então acho que até pelas carências, eu levaria o Neymar. Convicto? Não, mas levaria - completou à reportagem do Lance!.

A decisão pode ser tomada no último minuto e Mauro Beting entende a dificuldade de tomar um decisão sobre a convocação. Na cobertura da Seleção desde a década de 1990, o jornalista ainda relatou que já viu situações onde os treinadores levaram a dúvida sobre a lista de convocados até o último minuto, e ainda lembrou de uma situação envolvendo o técnico Tite em seu período como treinador da Amrelinha.

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- Uma vez o Tite me falou, sem dizer qual convocação e nem que nome do jogador, claro, que ele saiu da salinha dele na CBF, na Barra da Tijuca, e entre a salinha dele e a sala de conferência, ele passou na sala onde faziam fotos dos jogadores e disse: "cara, troca essa foto que eu vou trocar o cara [da convocação]". Na hora, dez minutos antes de dar a relação - lembrou o jornalista.

'Nunca esteve tão próximo da convocação', analisa Mauro Beting sobre Neymar
Neymar em Coritiba x Santos (Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress)

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