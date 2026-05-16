Ex-Flamengo e Palmeiras opina possível convocação de Neymar: 'O que estava faltando'

O Lance! entrevistou Juninho Paulista, ex-atleta e dirigente com passagens por Palmeiras, São Paulo, Flamengo e outros, e perguntou ao ex-futebolista o que ele achava da possível convocação de Neymar. De acordo com ele, tudo depende do físico do camisa 10 do Santos.

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Para Juninho Paulista, é muito importante ter alguém com a "classe" de Neymar na Seleção Brasileira. Por isso, o ex-atleta afirmou que, caso o camisa 10 do Santos esteja bem, Ancelotti deve levá-lo.

— Eu acho que a discussão entre o Neymar é se ele estaria preparado basicamente para ser como o cara. E o que ele está demonstrando agora é que sim. Então, ele está jogando os jogos pelo Santos, está criando o ritmo do jogo, que é o que estava faltando para ele. Então, eu espero que daqui até a convocação, ele também continue nesse ritmo. E aí, eu acho que ele não tem dúvida nenhuma. Ele estando em campo, estando jogando, tecnicamente não tem nem que se discutir - afirmou Juninho.

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Vale lembrar que Neymar está na pré-lista de convocados de Ancelotti. A última lista será apresentada pelo treinador italiano nesta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Juninho já foi, inclusive, coordenador da Seleção Brasileira.

Cafu compara Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar. (Foto: Gabriela Biló/Folhapress)

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Nova função

Ex-jogador e coordenador, hoje Juninho irá desempenhar uma nova função. Com a parceria entre SBT e N Sports na Copa do Mundo, o ex-atleta irá se juntar a Galvão Bueno, Tiago Leifert, Mauro Naves, Mauro Beting e muitos outros nas cabines para a transmissão do Mundial.