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Rizek alerta sobre risco de rebaixamento do Botafogo: 'Toda pinta'

Jornalista comentou sobre o desempenho do clube carioca no Brasileirão

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
18/08/2026 15:12
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Rizek comenta sobre o momento do Botafogo no Campeonato Brasileiro
Rizek comenta sobre o momento do Botafogo no Campeonato Brasileiro (Foto: Reprodução)

A 23ª rodada do Campeonato Brasileiro modificou o cenário dos clubes que estão no topo da tabela, no entanto, mudou também para aqueles que tentam fugir da zona de rebaixamento. Para Rizek, durante o Seleção Sportv, o resultado do Botafogo contra o Vitória foi decisivo para mostrar que o clube está seguindo uma cartilha de um time rebaixado.

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— Do São Paulo pra baixo, tem duas rodadas, me espanta vocês tirarem o Botafogo, porque o Botafogo só tem pontuação, mas o resto, tem toda a pinta de time brigando contra o rebaixamento. Por ora — afirmou.

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No último domingo (16), o Vitória venceu o Botafogo por 1 a 0, no Barradão, com gol de Matheuzinho. Com a derrota, o Alvinegro carioca segue em 11º, com 30 pontos.

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O Vitória venceu o Botafogo por 1 a 0 pelo Brasileirão
O Vitória venceu o Botafogo por 1 a 0 pelo Brasileirão (Foto: Walmir Cirne/AGIF/Folhapress)

Segundo dados da UFMG, o Botafogo aparece entre os times que tem possibilidade de rebaixamento, apesar do número ser baixo.

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Probabilidades de rebaixamento (UFMG):

Pos.ClubeProbabilidade (%)

1

Chapecoense

99,38%

2

Vasco da Gama

63,8%

3

Remo

56,3%

4

Mirassol

41,7%

5

Internacional

39,6%

6

Santos

33,0%

7

Grêmio

30,8%

8

São Paulo

14,6%

9

Vitória

8,4%

10

Coritiba

4,0%

11

Botafogo

3,3%

12

Corinthians

1,5%

13

Red Bull Bragantino

1,4%

14

Bahia

1,1%

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