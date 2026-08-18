Rizek alerta sobre risco de rebaixamento do Botafogo: 'Toda pinta' Jornalista comentou sobre o desempenho do clube carioca no Brasileirão

A 23ª rodada do Campeonato Brasileiro modificou o cenário dos clubes que estão no topo da tabela, no entanto, mudou também para aqueles que tentam fugir da zona de rebaixamento. Para Rizek, durante o Seleção Sportv, o resultado do Botafogo contra o Vitória foi decisivo para mostrar que o clube está seguindo uma cartilha de um time rebaixado.

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— Do São Paulo pra baixo, tem duas rodadas, me espanta vocês tirarem o Botafogo, porque o Botafogo só tem pontuação, mas o resto, tem toda a pinta de time brigando contra o rebaixamento. Por ora — afirmou.

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No último domingo (16), o Vitória venceu o Botafogo por 1 a 0, no Barradão, com gol de Matheuzinho. Com a derrota, o Alvinegro carioca segue em 11º, com 30 pontos.

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O Vitória venceu o Botafogo por 1 a 0 pelo Brasileirão (Foto: Walmir Cirne/AGIF/Folhapress)

Segundo dados da UFMG, o Botafogo aparece entre os times que tem possibilidade de rebaixamento, apesar do número ser baixo.

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Probabilidades de rebaixamento (UFMG):

Pos. Clube Probabilidade (%) 1 Chapecoense 99,38% 2 Vasco da Gama 63,8% 3 Remo 56,3% 4 Mirassol 41,7% 5 Internacional 39,6% 6 Santos 33,0% 7 Grêmio 30,8% 8 São Paulo 14,6% 9 Vitória 8,4% 10 Coritiba 4,0% 11 Botafogo 3,3% 12 Corinthians 1,5% 13 Red Bull Bragantino 1,4% 14 Bahia 1,1%

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