Rizek alerta sobre risco de rebaixamento do Botafogo: 'Toda pinta'
Jornalista comentou sobre o desempenho do clube carioca no Brasileirão
A 23ª rodada do Campeonato Brasileiro modificou o cenário dos clubes que estão no topo da tabela, no entanto, mudou também para aqueles que tentam fugir da zona de rebaixamento. Para Rizek, durante o Seleção Sportv, o resultado do Botafogo contra o Vitória foi decisivo para mostrar que o clube está seguindo uma cartilha de um time rebaixado.
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— Do São Paulo pra baixo, tem duas rodadas, me espanta vocês tirarem o Botafogo, porque o Botafogo só tem pontuação, mas o resto, tem toda a pinta de time brigando contra o rebaixamento. Por ora — afirmou.
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No último domingo (16), o Vitória venceu o Botafogo por 1 a 0, no Barradão, com gol de Matheuzinho. Com a derrota, o Alvinegro carioca segue em 11º, com 30 pontos.
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Segundo dados da UFMG, o Botafogo aparece entre os times que tem possibilidade de rebaixamento, apesar do número ser baixo.
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Probabilidades de rebaixamento (UFMG):
|Pos.
|Clube
|Probabilidade (%)
1
Chapecoense
99,38%
2
Vasco da Gama
63,8%
3
Remo
56,3%
4
Mirassol
41,7%
5
Internacional
39,6%
6
Santos
33,0%
7
Grêmio
30,8%
8
São Paulo
14,6%
9
Vitória
8,4%
10
Coritiba
4,0%
11
Botafogo
3,3%
12
Corinthians
1,5%
13
Red Bull Bragantino
1,4%
14
Bahia
1,1%
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