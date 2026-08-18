PVC analisa partida do Palmeiras contra o Cerro Porteño: 'Não é' Jornalista avaliou as partidas recentes do Alviverde

Cerro Porteño e Palmeiras se enfrentam na próxima quarta-feira (18), ás 19h (de Brasília), no Estádio Ueno La Nueva Olla, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Com o confronto perto, o jornalista PVC, analisou o elenco do Alviverde e seu retrospecto recente nas competições.

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— Com todos os problemas daquele jogo... Conseguiu fazer um a zero e estava ganhando. O time estava ganhando um jogo de um a zero com um jogador a menos. E nos acréscimos, faltava uma bola pra acabar o jogo. O Carlos Miguel fez um gol contra. Aí vão dizer, ó, jogou bem aquele dia. Não jogou bem, não se trata disso. Mas não era pra... aquele jogo estava ganho. E o jogo do Fluminense... E o jogo contra o Fluminense, o time tinha 38 do segundo tempo e estava 2 a 1 o Palmeiras. O Palmeiras não é um time que perde jogos nos minutos finais. E perdeu dois. Os dois últimos. E isso tem muito a ver com as questões do elenco hoje — afirmou.

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Vegetti e Gustavo Gómez em Palmeiras e Cerro Porteño pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Com o empate por 1 a 1 na partida de ida, ambas as equipes precisam de uma vitória simples para avançar às quartas de final da competição. Em caso de nova igualdade, a vaga será decidida nos pênaltis.

O duelo desta quarta-feira será o 20º entre os clubes na história da Libertadores e o quarto na atual edição. Até o momento, são dois empates, um em cada estádio, além de uma vitória do Cerro Porteño por 1 a 0, com gol de Vegetti, ainda na fase de grupos.

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✅ FICHA TÉCNICA

CERRO PORTEÑO X PALMEIRAS

LIBERTADORES - OITAVAS DE FINAL (VOLTA)

📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de agosto de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Estádio Ueno La Nueva Olla, em Assunção (PAR)

🟨 Árbitro: Facundo Tello (ARG)

🚩 Assistentes: Juan P. Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

🖥️ VAR: Hector Palleta (ARG)

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