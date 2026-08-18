Atitude da diretoria do Flamengo com o Vasco gera revolta: 'Vergonha'
Rubro-Negro pediu análise das movimentações do rival e torcedores dividiram opiniões
O Flamengo acionou a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF) para solicitar uma análise da situação econômico-financeira do Vasco. A iniciativa do Rubro-Negro gerou forte repercussão entre torcedores, principalmente nas redes sociais.
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O clube carioca questiona se as recentes movimentações do Vasco no mercado da bola estão de acordo com as regras do Sistema de Sustentabilidade Financeira (SSF).
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A decisão da diretoria rubro-negra provocou reações nas redes sociais. Parte dos torcedores criticou a iniciativa e classificou a postura como uma tentativa de interferência na situação do rival.
Outros torcedores, por outro lado, defenderam a cobrança por regras de sustentabilidade financeira e argumentaram que todos os clubes deveriam estar submetidos aos mesmos critérios.
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Veja a repercussão:
Tá certo o Flamengo, que se reestrututou e paga em dia todos os seus reforços e hoje é campeão de tudo.— Igor do SUS (@igordosus) August 18, 2026
Tudo isso pra competir com uns times que contratam e nao pagam, mas obtém os resultados esportivos, como Botafogo 2024 e Galo 2021.
Tem q começar a punir severamente isso.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk os caras estão se cagando de medo do Vasco! Que vergonha!!— Mike Verde (@mikeallianz) August 18, 2026
Flamengo chorando como sempre, achando que o empréstimo tem a ver com ser véspera de Palmeiras x Vasco, igual ano passado.— Marcio Correa (@MarcioDcorreav) August 18, 2026
Se eu fosse o Vasco, metia goleada no Palmeiras, e depois do jogo xingava o BAP para ele aprender que uma coisa não tem a ver com a outra!
perfeito, onde ja se viu os caras em RJ gastando dinheiro adoidado, pedindo mais empréstimo e não tendo nem receita direito?— PH Dornellas (@dornellasph) August 18, 2026
suco de bostil bananil
o flamengo morre de medo do vasco se reerguer e voltar a ser o maior clube do rio de janeiro kkkkk— juridico gustavo swift (@f0lkskilr) August 18, 2026
o flamengo é uma vergonha— Barrigadas da VasTT (@barrigadascrvg) August 18, 2026
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Confira a nota do Flamengo sobre o Vasco
"A sustentabilidade, o crescimento e a expansão do futebol brasileiro exigem responsabilidade, planejamento e compromisso de todos os agentes que integram esse ecossistema. O futebol que queremos daqui a dez anos começa a ser construído agora, a partir das escolhas e das medidas adotadas no presente.
Nesse contexto, o Flamengo defende a construção de um ambiente economicamente saudável e o aperfeiçoamento de mecanismos que estimulem a responsabilidade financeira dos clubes. A solidez das instituições é fundamental para o desenvolvimento da indústria e para a preservação de um cenário competitivo, equilibrado e capaz de crescer de forma consistente.
Com base nesses princípios, o Flamengo encaminhou à Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF) uma notificação relacionada à situação econômico-financeira do Vasco da Gama, solicitando que a Agência avalie o caso à luz das regras do Sistema de Sustentabilidade Financeira (SSF).
A iniciativa decorre de uma situação que, na avaliação do Flamengo, merece a atenção do órgão regulador. Em recuperação judicial, o Vasco comunicou dificuldades para cumprir suas obrigações financeiras e solicitou autorização judicial para a contratação de novo financiamento emergencial destinado à manutenção de suas operações. Contudo, paralelamente, o clube segue atuando no mercado para reforçar seu elenco, inclusive com diversas propostas para contratações de valor relevante.
O Flamengo entende que situações dessa natureza precisam ser analisadas sob a perspectiva das regras de sustentabilidade financeira. A adoção de medidas destinadas a preservar a operação de um clube em dificuldade não pode, ao mesmo tempo, funcionar como instrumento para ampliar despesas esportivas e assumir novas obrigações sem que sua capacidade financeira seja devidamente considerada.
A questão ultrapassa a situação individual de qualquer clube. O equilíbrio econômico também é parte do equilíbrio competitivo. Se alguns participantes precisam adequar investimentos e despesas aos limites estabelecidos pelas regras, enquanto outros podem ampliar sem controle seus gastos mesmo diante de dificuldades financeiras relevantes, cria-se uma assimetria que pode penalizar
justamente aqueles que mantêm suas obrigações em dia e atuam de acordo com os princípios de responsabilidade financeira.
A situação se torna ainda mais grave quando observada sob a perspectiva dos clubes que lutam para permanecer na Série A. Enquanto alguns são obrigados a fazer escolhas difíceis, adequar investimentos à própria capacidade financeira e cumprir seus compromissos, outros podem seguir reforçando seus elencos mesmo sem honrar obrigações já assumidas. A discrepância é evidente: na disputa contra o rebaixamento, quem age com responsabilidade financeira não pode ser colocado em desvantagem justamente por respeitar os limites de suas contas. Quando gastar além da própria capacidade se transforma em vantagem esportiva, o problema deixa de ser apenas financeiro e passa a atingir diretamente a isonomia, a credibilidade e a integridade da competição.
A sustentabilidade dos clubes que que disputam as competições é condição para que possam cumprir seus compromissos esportivos ao longo de toda a temporada, evitando que dificuldades financeiras extremas produzam consequências para adversários, credores, atletas, profissionais e para o campeonato como um todo. Se uma SAF utilizar recursos para suportar a sua operação e deslocá-los para novos gastos, isso traz a ameaça de uma decisão da justiça de decretação de falência. Como a competição ficaria com a subtração de um participante no meio do campeonato?
Ao levar a questão à ANRESF, o Flamengo reafirma sua disposição de contribuir para o desenvolvimento do futebol brasileiro. Preservar a sustentabilidade dos clubes e a integridade das competições é uma responsabilidade coletiva e uma condição essencial para construir uma indústria mais forte no futuro."
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