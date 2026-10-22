Rivais provocam Fluminense após eliminação na Libertadores; veja
Tricolor venceu o Palmeiras nos 90 minutos, mas perdeu nos pênaltis no NuParque
O Fluminense foi bravo no NuParque, na noite desta quarta-feira (21), venceu por 1 a 0 no tempo regulamentar, mas o Palmeiras levou a melhor nos pênaltis e se garantiu na final da Libertadores. A eliminação do Tricolor rendeu memes e provocações de torcedores nas redes sociais. Veja abaixo:
Palmeiras na final
O jogo começou com o Fluminense tentando pressionar o Palmeiras, mas encontrando dificuldades para encaixar suas jogadas e transformar a posse de bola em oportunidades de gol. Ao longo do primeiro tempo, o Palmeiras também conseguiu crescer na partida e equilibrar as ações, mas esbarrou na defesa tricolor. As duas equipes tiveram dificuldades para criar chances claras, e tanto Fábio quanto Carlos Miguel pouco foram ameaçados antes do intervalo.
Na segunda etapa, o Fluminense precisou acelerar o ritmo e se lançar mais ao ataque em busca do gol que levaria a decisão para os pênaltis. Na reta final, Wesley Natã, jovem revelado em Xerém e que entrou no segundo tempo, participou da jogada que terminou com a bola sobrando para Hércules marcar e colocar o Tricolor em vantagem, empatando o placar agregado.
Com a igualdade no confronto, a decisão foi para as penalidades. Na disputa, Nonato desperdiçou a quarta cobrança do Fluminense, enquanto Marlon Freitas converteu o pênalti decisivo e garantiu o Palmeiras na final da Libertadores.
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