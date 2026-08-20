Rivais do Flamengo reagem a lance polêmico de Jorginho contra Cruzeiro Meia protagonizou jogada crucial na vitória rubro-negra

O Flamengo venceu o Cruzeiro por 2 a 1, na última quarta-feira (19), no Maracanã, e assim avançou para as quartas de final da Copa Libertadores. Durante o segundo tempo da partida, o meia Jorginho protagonizou um lance polêmico ao evitar um gol da equipe celeste no limite. Torcedores rivais do Rubro-Negro carioca reagiram à jogada nas redes sociais.

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O caso aconteceu logo no início da segunda etapa. O cronômetro marcava três minutos, quando uma bola cruzada na área rubro-negra enganou o goleiro Rossi e o encobriu. No limite da linha estava Jorginho para tirar o gol celeste.

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O lance foi polêmico e precisou ser checado pelo VAR, que, após minutos de análise, cravou que a bola não entrou. Mesmo assim, torcedores de clubes rivais ao Flamengo repercutiram a jogada nas redes sociais e questionaram a marcação. Veja abaixo:

A bola entrou inteira! Maior roubo da história da Libertadores pic.twitter.com/AlFDknkNFZ — Palmeirense ela 💛🪞🍯✨❤️🌪️⚡️🌹ⓟ🐷💚 (@PalmeirenseEla) August 20, 2026

bizarro, entrou tudo — higor (@cechiguinho) August 20, 2026

Quem evitou o gol foram os juízes né — Luiz Carlos 💢 (@LuizCar51177109) August 20, 2026

Kkkkk checaram sim, CONFIA! — Bruno Soares (@Bruh_Soares89) August 20, 2026

Entrou inteirinha. Meteram a mão de novo 🤮 — FERNANDO SPERANCINI (@ferfeth) August 20, 2026

Como foi Flamengo x Cruzeiro?

Texto por: Lucas Bayer

O que se viu no primeiro tempo no Maracanã foi um domínio absoluto do Flamengo. Desde os primeiros minutos, o time dirigido por Jardim, principalmente pelo lado esquerdo, levou perigo ao Cruzeiro. Foi por lá, inclusive, que saiu o gol de Arrascaeta, aos 34 minutos. Em uma tabelinha com Pedro, o camisa 10 acertou um chutaço, sem chances para o goleiro Otávio.

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Diante de um Cruzeiro apático, o Flamengo, embalado pela torcida que lotou o Maracanã, foi superior na vontade, no ritmo de jogo e na bola, e poderia ter ido ao intervalo com uma vantagem ainda maior.

Quem voltou do vestiário levando perigo foi o Cruzeiro, que, aos dois minutos, fez a bola passar em cima da linha. Os jogadores reclamaram da não marcação do gol. Esse, entretanto, sairia no lance seguinte. Gerson tocou para Romero, que chutou cruzado.

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O Flamengo buscou a reação e voltou a ficar na frente no placar aos 16', quando Samuel Lino, com muita categoria ao tirar um defensor da jogada, empurrou a bola para o fundo da rede, após outra assistência de Pedro como pivô. Até o término da partida, o Cruzeiro buscou o gol do empate, mas não encontrou criatividade e efetividade para chegar ao gol de Rossi. O time carioca, aliás, foi quem ameaçou mais na reta final.

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