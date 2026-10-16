Estudiantes e Flamengo empataram sem gols nesta quinta-feira (15), pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores, no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina. Apesar de não ter sido derrotado, o jornalista Renato Maurício Prado não perdoou o técnico Leonardo Jardim durante a partida.

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Em suas redes sociais, o jornalista destacou não aguentar mais assistir o treinador com as mãos nos bolsos, e a demora para as substituições. Veja:

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Como foi Estudiantes x Flamengo?

Primeiro tempo: desempenho abaixo do Flamengo e arbitragem muito aquém

Flamengo muito abaixo na primeira etapa em La Plata. A equipe rubro-negra não conseguiu criar, com Bruno Henrique sendo pouquíssimo acionado. Na parte defensiva, o jogo aéreo foi o calcanhar de Aquiles. O time brasileiro perdeu praticamente todas as disputas pelo alto, levando perigo ao gol de Rossi. Aliás, foram 12 finalizações do Estudiantes contra apenas duas do Flamengo.

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O destaque negativo fica para o árbitro Juan Gabriel Benítez. O paraguaio segurou o cartão amarelo no bolso durante grande parte do primeiro tempo, em um jogo pegado, com entradas fortes. Paquetá, inclusive, chegou a ter o short puxado, e nada.

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Segundo tempo: Flamengo segue abaixo, mas segura empate

O cenário não mudou no segundo tempo. O Flamengo seguiu com dificuldades para criar, e a estratégia de utilizar Bruno Henrique no lugar de Pedro não deu certo, assim como as tentativas pelas beiradas com Samuel Lino e Carrascal. No campo defensivo rubro-negro, o Estudiantes continuou levando perigo ao gol de Rossi. A melhor chance veio aos 33 minutos, quando Alex Sandro tirou a bola que estava a caminho da rede.

O jogo esquentou ainda mais, e o time brasileiro chegou a flertar com uma expulsão após uma cotovelada de Paquetá em Piovi. No fim, o retrato da partida foi de um Flamengo abaixo do esperado, que suportou a pressão do adversário e segurou o empate.

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