Flamengo joga mal, empata com Estudiantes e decide vaga à final da Libertadores no Rio
Rubro-Negro sofreu em La Plata, mas saiu no lucro com o 0 a 0
Em um jogo quente em La Plata, na Argentina, Flamengo e Estudiantes empataram em 0 a 0 na noite desta quinta-feira (15), pelo confronto de ida da semifinal da Libertadores. No primeiro duelo entre as equipes na fase eliminatória da competição, no Estádio Jorge Luis Hirschi, marcado pela arbitragem polêmica, os donos da casa tiveram as melhores chances. Agora, brasileiros e argentinos decidem a vaga no Rio de Janeiro.
As equipes voltam a se enfrentar no dia 21 de outubro, desta vez no Maracanã. Quem avançar à final enfrentará o vencedor do confronto entre Fluminense e Palmeiras. No jogo de ida, disputado no Rio, o time paulista venceu por 2 a 1.
Primeiro tempo: desempenho abaixo do Flamengo e arbitragem muito aquém
O desempenho do Flamengo esteve muito abaixo na primeira etapa em La Plata. A equipe rubro-negra não conseguiu criar ou reter a posse de bola, com Bruno Henrique sendo pouquíssimo acionado. Na parte defensiva, o jogo aéreo foi o calcanhar de Aquiles. O time brasileiro perdeu praticamente todas as disputas pelo alto, levando perigo ao gol de Rossi. Aliás, foram 12 finalizações do Estudiantes contra apenas duas do Flamengo.
O destaque negativo fica para o árbitro Juan Gabriel Benítez. O paraguaio segurou o cartão amarelo no bolso durante grande parte do primeiro tempo, em um jogo pegado, com entradas mais duras. Paquetá, inclusive, chegou a ter o calção puxado, e nada.
Segundo tempo: Flamengo segue abaixo, mas segura empate
O cenário não mudou no segundo tempo. O Flamengo seguiu com dificuldades para criar, e a estratégia de utilizar Bruno Henrique no lugar de Pedro não funcionou, assim como as tentativas de furar a marcação adversária pelas beiradas com Samuel Lino e Carrascal. No campo defensivo rubro-negro, o Estudiantes continuou levando perigo ao gol de Rossi. A melhor chance veio aos 33 minutos, quando Alex Sandro tirou a bola que estava a caminho da rede.
O jogo esquentou ainda mais, e o time brasileiro chegou a flertar com uma expulsão após uma cotovelada de Paquetá em Piovi. No fim, o retrato da partida foi de um Flamengo abaixo da crítica, que suportou a pressão do adversário e segurou o empate.
Visão do Lance!
Ficou abaixo 📉
Bruno Henrique foi quem ficou abaixo. O camisa 27 não apareceu na partida, tanto pela falta de chances criadas quanto pela baixa eficácia nas disputas.
Ei, Juiz! 😡
Juan Benítez não foi bem com o apito. Principalmente no primeiro tempo, o paraguaio deixou de punir jogadores por entradas fortes. Ao fim da partida, ambas as equipes deixaram o gramado com reclamações em relação à arbitragem.
✅ FICHA TÉCNICA
Estudiantes🆚 Flamengo
🏆 Libertadores - Semifinal - Jogo de ida
📆 Data e horário: quinta-feira, 15 de outubro de 2026, 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, La Plata (ARG)
🥅 Gols:
🟨 Cartões amarelos: Piovi e Alexis Castro (EST); Paquetá, Carrascal e Varela (FLA)
🟥 Cartão Vermelho: -
⚽Escalações
🔴⚪ Estudiantes (Técnico: Alexander Medina)
Muslera; Mancuso, Santiago Núñez, Funes Mori e Benedetti; Piovi, Castro e Rodríguez (Monsalve); Tiago Palacios (Joaquín Correa), Guido Carrillo e Tobio Burgos (Cetré).
🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Saúl e Lucas Paquetá (Freitas); Carrascal, Bruno Henrique (Pedro) e Samuel Lino (Gonzalo Plata).
🟨 Arbitragem
🕴️ Arbitragem: Juan Gabriel Benítez (PAR)
🚩 Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Milciades Saldívar (PAR)
📺 VAR: Ulises Mereles (PAR)
📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
Fora de Campo
Torcida do Flamengo manda recado a Jardim após empateHá 17 minutos
Fora de Campo
Lucas Paquetá vira assunto em Estudiantes x Flamengo: 'Displicente'Há 28 minutos
Fora de Campo
Possível pênalti em Estudiantes x Flamengo gera revolta: 'Assalto'Há 42 minutos
Fora de Campo
Jornalista da ESPN detona arbitragem de Estudiantes e Flamengo: 'Vergonha'Há 1 hora
Flamengo
AO VIVO: Flamengo visita Estudiantes pelo primeiro jogo da semi da LibertadoresHá 2 horas
Futebol Feminino
Fluminense vence o Flamengo em clássico morno e abre vantagem nas quartas da Copa do Brasil FemininaHá 2 horas
Mais LANCE!