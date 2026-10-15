Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Flamengo joga mal, empata com Estudiantes e decide vaga à final da Libertadores no Rio

Rubro-Negro sofreu em La Plata, mas saiu no lucro com o 0 a 0

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
15/10/2026 23:23
Atualizado há 8 minutos
Favorite o Lance! no Google
Bruno Henrique em Estudiantes x Flamengo
Bruno Henrique em Estudiantes x Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Em um jogo quente em La Plata, na Argentina, Flamengo e Estudiantes empataram em 0 a 0 na noite desta quinta-feira (15), pelo confronto de ida da semifinal da Libertadores. No primeiro duelo entre as equipes na fase eliminatória da competição, no Estádio Jorge Luis Hirschi, marcado pela arbitragem polêmica, os donos da casa tiveram as melhores chances. Agora, brasileiros e argentinos decidem a vaga no Rio de Janeiro.

As equipes voltam a se enfrentar no dia 21 de outubro, desta vez no Maracanã. Quem avançar à final enfrentará o vencedor do confronto entre Fluminense e Palmeiras. No jogo de ida, disputado no Rio, o time paulista venceu por 2 a 1.

continua após a publicidade

Primeiro tempo: desempenho abaixo do Flamengo e arbitragem muito aquém

O desempenho do Flamengo esteve muito abaixo na primeira etapa em La Plata. A equipe rubro-negra não conseguiu criar ou reter a posse de bola, com Bruno Henrique sendo pouquíssimo acionado. Na parte defensiva, o jogo aéreo foi o calcanhar de Aquiles. O time brasileiro perdeu praticamente todas as disputas pelo alto, levando perigo ao gol de Rossi. Aliás, foram 12 finalizações do Estudiantes contra apenas duas do Flamengo.

O destaque negativo fica para o árbitro Juan Gabriel Benítez. O paraguaio segurou o cartão amarelo no bolso durante grande parte do primeiro tempo, em um jogo pegado, com entradas mais duras. Paquetá, inclusive, chegou a ter o calção puxado, e nada.

continua após a publicidade
Lucas Paquetá em Estudiantes x Flamengo
Lucas Paquetá em Estudiantes x Flamengo (Foto: Luis Robayo/AFP)

Segundo tempo: Flamengo segue abaixo, mas segura empate

O cenário não mudou no segundo tempo. O Flamengo seguiu com dificuldades para criar, e a estratégia de utilizar Bruno Henrique no lugar de Pedro não funcionou, assim como as tentativas de furar a marcação adversária pelas beiradas com Samuel Lino e Carrascal. No campo defensivo rubro-negro, o Estudiantes continuou levando perigo ao gol de Rossi. A melhor chance veio aos 33 minutos, quando Alex Sandro tirou a bola que estava a caminho da rede.

O jogo esquentou ainda mais, e o time brasileiro chegou a flertar com uma expulsão após uma cotovelada de Paquetá em Piovi. No fim, o retrato da partida foi de um Flamengo abaixo da crítica, que suportou a pressão do adversário e segurou o empate.

continua após a publicidade

Visão do Lance!

Ficou abaixo 📉

Bruno Henrique foi quem ficou abaixo. O camisa 27 não apareceu na partida, tanto pela falta de chances criadas quanto pela baixa eficácia nas disputas.

Ei, Juiz! 😡

Juan Benítez não foi bem com o apito. Principalmente no primeiro tempo, o paraguaio deixou de punir jogadores por entradas fortes. Ao fim da partida, ambas as equipes deixaram o gramado com reclamações em relação à arbitragem.

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

Estudiantes🆚 Flamengo
🏆 Libertadores - Semifinal - Jogo de ida
📆 Data e horário: quinta-feira, 15 de outubro de 2026, 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, La Plata (ARG)
🥅 Gols:
🟨 Cartões amarelos: Piovi e Alexis Castro (EST); Paquetá, Carrascal e Varela (FLA)
🟥 Cartão Vermelho: -

⚽Escalações

🔴⚪ Estudiantes (Técnico: Alexander Medina)
Muslera; Mancuso, Santiago Núñez, Funes Mori e Benedetti; Piovi, Castro e Rodríguez (Monsalve); Tiago Palacios (Joaquín Correa), Guido Carrillo e Tobio Burgos (Cetré).

continua após a publicidade

🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Saúl e Lucas Paquetá (Freitas); Carrascal, Bruno Henrique (Pedro) e Samuel Lino (Gonzalo Plata).

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Juan Gabriel Benítez (PAR)
🚩 Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Milciades Saldívar (PAR)
📺 VAR: Ulises Mereles (PAR)

continua após a publicidade

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Leonardo Jardim em Estudiantes e Flamengo, pela Libertadores

Fora de Campo

Torcida do Flamengo manda recado a Jardim após empate

Há 17 minutos
Lucas Paquetá em ação durante Estudiantes e Flamengo, pela Libertadores

Fora de Campo

Lucas Paquetá vira assunto em Estudiantes x Flamengo: 'Displicente'

Há 28 minutos
O atacante # 16 do Flamengo Samuel Lino e o zagueiro do Estudiantes, Eros Mancuso lutam pela bola durante a partida de ida da semifinal da Copa Libertadores entre o Estudiantes de La Plata da Argentina e o Flamengo do Brasil no estádio UNO Jorge Luis Hirschi em La Plata, província de Buenos Aires, em 15 de outubro de 2026.

Fora de Campo

Possível pênalti em Estudiantes x Flamengo gera revolta: 'Assalto'

Há 42 minutos
Jogadores do Estudiantes e Flamengo durante confronto

Fora de Campo

Jornalista da ESPN detona arbitragem de Estudiantes e Flamengo: 'Vergonha'

Há 1 hora
Flamengo e Estudiantes se enfrentam no Estádio UNO Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina, a partir das 21h30 (horário de Brasília), no confronto de ida das semifinais da competição sul-americana.

Flamengo

AO VIVO: Flamengo visita Estudiantes pelo primeiro jogo da semi da Libertadores

Há 2 horas
Flamengo e Fluminense se enfrentando no jogo de ida das quartas da Copa do Brasil Feminina

Futebol Feminino

Fluminense vence o Flamengo em clássico morno e abre vantagem nas quartas da Copa do Brasil Feminina

Há 2 horas
Mais LANCE!
Bruno Henrique em Estudiantes x Flamengo

Escalação do Flamengo: Jardim faz mudanças para enfrentar o Estudiantes na Libertadores

Samuel Lino e Bruno Henrique comemoram gol do Flamengo

Samuel Lino destaca pressão do Estudiantes e confiança do Flamengo

Pulgar, do Flamengo, acertou joelho de Castillo, do Fluminense

Erick Pulgar é absolvido pelo STJD após entrada em Castillo no Fla-Flu

Estudiantes celebra classificação diante do Corinthians nas quartas de final da Libertadores

Conmebol veta reforço do Estudiantes de jogar contra o Flamengo

Jogadores do Flamengo perfilados antes de enfrentar o Estudiantes (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Libertadores: Flamengo abre decisão em La Plata com desfalques e milhões em jogo

Rossi comemora defesa de pênalti contra o Estudiantes (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Rossi volta a La Plata entre a memória de herói e a pressão por regularidade no Flamengo

Pedro e jogadores do Estudiantes disputam bola em partida válida pela Libertadores (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Inteligência artificial crava placar de Estudiantes e Flamengo na Libertadores

Jogadores de Estudiantes e Flamengo em La Plata

Batalha de La Plata: Flamengo retorna, em alerta, ao palco de 'guerra' na Libertadores

Time do Palmeiras comemorando vitória em cima do Fluminense, pela Libertadores

Torcida do Flamengo reage à vitória do Palmeiras: 'Futebol horroroso'

Convocado por Ancelotti, Wesley é titular no duelo entre Roma e Fenerbahçe pela Champions

Mourinho fala de Wesley, ex-Flamengo, após Roma x Real Madrid: 'Já sabia'

Leo Jardim observa treinamento do Flamengo

Na Argentina, Flamengo encerra preparação para pegar o Estudiantes; veja provável escalação

Flamengo e Fluminense se enfrentam pelo futebol feminino

Flamengo x Fluminense: onde assistir e escalações do jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Feminina

Copa Libertadores da América 2026 - Estudiantes De La Plata x Flamengo

Estudiantes x Flamengo: onde assistir, horário e escalações