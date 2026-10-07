Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Real Madrid inaugura escola de futebol no Brasil com presença de Sávio

Unidade da Fundación Real Madrid será inaugurada no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, no dia 12 de outubro, com presença do tricampeão da Champions pelo clube espanhol

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/10/2026 09:40
Favorite o Lance! no Google
Crianças durante treinamento na escola de futebol do Real Madrid
Crianças durante treinamento da escola de futebol do Real Madrid (Foto: Divulgação/ Fundación Real Madrid)

O Real Madrid inaugura, no próximo dia 12 de outubro, sua primeira escola de futebol no Rio de Janeiro. A unidade da Fundación Real Madrid ficará no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste da cidade, e terá o ex-jogador Sávio como convidado especial no evento de abertura.

A inauguração acontece das 15h às 19h, no Clube Ginástico Português, e reunirá mais de 100 crianças. Sávio, que é ídolo do clube espanhol e tricampeão da Liga dos Campeões, participará das atividades ao lado dos alunos.

continua após a publicidade

Durante o evento, as crianças terão a oportunidade de participar de desafios de drible, chute ao alvo e domínio de bola, além de jogos amistosos das categorias Sub-7, Sub-9, Sub-11, Sub-13 e Sub-15.

A programação também contará com uma réplica da Taça da Champions, que estará disponível para fotos. Sávio ainda participará de sessões de autógrafos e registros com os participantes. Ao final, os alunos receberão mini troféus, medalhas e certificados.

continua após a publicidade
Crianças comemoram durante jogo-treino na escola do Real Madrid
Foto: Divulgação/ Fundación Real Madrid

Sávio foi tricampeão da Champions pelo Real Madrid

Revelado pelo Flamengo, Sávio chegou ao Real Madrid em 1998 e fez parte de um dos períodos mais vitoriosos da história do clube. Pelo time espanhol, conquistou três títulos da Liga dos Campeões.

O ex-atacante também defendeu a Seleção Brasileira e participou das campanhas dos títulos da Copa das Confederações de 1997 e da Copa América de 1999. Atualmente, Sávio integra o grupo Legends do Real Madrid.

continua após a publicidade

Real Madrid planeja expansão no Brasil

A inauguração da escola no Recreio faz parte de um projeto de expansão da Fundación Real Madrid no Brasil. A previsão é de que até dez novas unidades sejam implantadas no país nos próximos dois anos.

O projeto também estabelece a meta de chegar a 30 escolas oficiais em cinco anos. A iniciativa é realizada pela Playgarden, especializada em complexos e pisos esportivos, em parceria com a Time Forte, empresa responsável pela implementação, operação e gestão das escolas.

continua após a publicidade

As unidades seguem a metodologia da Fundación Real Madrid, que combina o treinamento de futebol com a formação de valores como disciplina, respeito, trabalho em equipe e educação.

Treinamentos na escola de futebol do Real Madrid
Foto: Divulgação/ Fundación Real Madrid
Tudo sobre
Sugerida para você!
Mancuso, ex-Flamengo, em entrevista ao Lance! (Foto: Lucas Bayer/Lance!

Fora de Campo

Ex-Flamengo e Palmeiras vendia licenças falsas a astros do futebol

Há 2 minutos
Giay em ação durante despedida de Messi da Argentina

Fora de Campo

Argentinos reagem à atuação de Giay, do Palmeiras: 'Não pode'

Há 3 horas
Messi comemora gol na despedida da seleção argentina

Argentina

Veja o último gol de Lionel Messi com a seleção Argentina

Há 11 horas
Messi na despedida da seleção Argentina

Fora de Campo

Gol perdido de Messi em sua despedida assusta torcedores: 'Até ele'

Há 11 horas
Lionel Messi durante sua despedida da Seleção Argentina

Fora de Campo

Ronaldinho Gaúcho homenageia Lionel Messi; confira

Há 12 horas
Cristiano Ronaldo acenando

Fora de Campo

Europeus enlouquecem com pronunciamento de Cristiano Ronaldo: 'Não é'

Há 16 horas
Mais LANCE!
Lucas Laet e Felipe "Preguiça"

Série 'Viajando de Kimono' explora o jiu-jítsu e suas histórias de superação

Messi e Neymar

Neymar manda recado a Lionel Messi em despedida da Argentina

Yamal (19) comemora o gol que abriu o placar para a Espanha contra a Croácia

Croácia x Espanha: correspondentes da ESPN analisam duelo pela Nations League

Craque do Real Madrid tem plano para atuar na próxima partida (Foto: Reprodução/RealMadrid)

Real Madrid: astro é visto em balada durante recuperação de lesão

Messi disputa artilharia da Copa com Mbappé (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

Quantos gols Messi tem pela Argentina?

Lionel Messi se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Mundo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

IA prevê placar e atuação de Messi em sua despedida da Argentina

Marcel Dandjinou, goleiro de Benin, adversário da Argentina

Goleiro de Benim manda recado a Messi antes do adeus: 'Simples assim'

Luxemburgo durante trabalho no Corinthians

Luxemburgo fica sem vaga no Senado; entenda ligação com Tocantins

Luis Fabiano

Ídolo do São Paulo tem sonho frustrado nas eleições

Carlos Alberto durante jogo pelo Botafoto

Morre Carlos Alberto Dias, ex-jogador de Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco

Hugo foi titular no primeiro amistoso da Amarelinha (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Ex-goleiro da Seleção dispara sobre atuação de Hugo Souza: 'Amador'

Finazzi pelo Corinthians

Ídolos do Corinthians não conseguem se eleger nas eleições

Endrick - Palmeiras

Jornal espanhol aponta surgimento de 'novo Endrick' no São Paulo