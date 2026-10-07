Real Madrid inaugura escola de futebol no Brasil com presença de Sávio
Unidade da Fundación Real Madrid será inaugurada no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, no dia 12 de outubro, com presença do tricampeão da Champions pelo clube espanhol
O Real Madrid inaugura, no próximo dia 12 de outubro, sua primeira escola de futebol no Rio de Janeiro. A unidade da Fundación Real Madrid ficará no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste da cidade, e terá o ex-jogador Sávio como convidado especial no evento de abertura.
A inauguração acontece das 15h às 19h, no Clube Ginástico Português, e reunirá mais de 100 crianças. Sávio, que é ídolo do clube espanhol e tricampeão da Liga dos Campeões, participará das atividades ao lado dos alunos.
Durante o evento, as crianças terão a oportunidade de participar de desafios de drible, chute ao alvo e domínio de bola, além de jogos amistosos das categorias Sub-7, Sub-9, Sub-11, Sub-13 e Sub-15.
A programação também contará com uma réplica da Taça da Champions, que estará disponível para fotos. Sávio ainda participará de sessões de autógrafos e registros com os participantes. Ao final, os alunos receberão mini troféus, medalhas e certificados.
Sávio foi tricampeão da Champions pelo Real Madrid
Revelado pelo Flamengo, Sávio chegou ao Real Madrid em 1998 e fez parte de um dos períodos mais vitoriosos da história do clube. Pelo time espanhol, conquistou três títulos da Liga dos Campeões.
O ex-atacante também defendeu a Seleção Brasileira e participou das campanhas dos títulos da Copa das Confederações de 1997 e da Copa América de 1999. Atualmente, Sávio integra o grupo Legends do Real Madrid.
Real Madrid planeja expansão no Brasil
A inauguração da escola no Recreio faz parte de um projeto de expansão da Fundación Real Madrid no Brasil. A previsão é de que até dez novas unidades sejam implantadas no país nos próximos dois anos.
O projeto também estabelece a meta de chegar a 30 escolas oficiais em cinco anos. A iniciativa é realizada pela Playgarden, especializada em complexos e pisos esportivos, em parceria com a Time Forte, empresa responsável pela implementação, operação e gestão das escolas.
As unidades seguem a metodologia da Fundación Real Madrid, que combina o treinamento de futebol com a formação de valores como disciplina, respeito, trabalho em equipe e educação.
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