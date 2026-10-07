O Real Madrid inaugura, no próximo dia 12 de outubro, sua primeira escola de futebol no Rio de Janeiro. A unidade da Fundación Real Madrid ficará no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste da cidade, e terá o ex-jogador Sávio como convidado especial no evento de abertura.

A inauguração acontece das 15h às 19h, no Clube Ginástico Português, e reunirá mais de 100 crianças. Sávio, que é ídolo do clube espanhol e tricampeão da Liga dos Campeões, participará das atividades ao lado dos alunos.

continua após a publicidade

Durante o evento, as crianças terão a oportunidade de participar de desafios de drible, chute ao alvo e domínio de bola, além de jogos amistosos das categorias Sub-7, Sub-9, Sub-11, Sub-13 e Sub-15.

A programação também contará com uma réplica da Taça da Champions, que estará disponível para fotos. Sávio ainda participará de sessões de autógrafos e registros com os participantes. Ao final, os alunos receberão mini troféus, medalhas e certificados.

continua após a publicidade

Foto: Divulgação/ Fundación Real Madrid

Sávio foi tricampeão da Champions pelo Real Madrid

Revelado pelo Flamengo, Sávio chegou ao Real Madrid em 1998 e fez parte de um dos períodos mais vitoriosos da história do clube. Pelo time espanhol, conquistou três títulos da Liga dos Campeões.

O ex-atacante também defendeu a Seleção Brasileira e participou das campanhas dos títulos da Copa das Confederações de 1997 e da Copa América de 1999. Atualmente, Sávio integra o grupo Legends do Real Madrid.

continua após a publicidade

Real Madrid planeja expansão no Brasil

A inauguração da escola no Recreio faz parte de um projeto de expansão da Fundación Real Madrid no Brasil. A previsão é de que até dez novas unidades sejam implantadas no país nos próximos dois anos.

O projeto também estabelece a meta de chegar a 30 escolas oficiais em cinco anos. A iniciativa é realizada pela Playgarden, especializada em complexos e pisos esportivos, em parceria com a Time Forte, empresa responsável pela implementação, operação e gestão das escolas.

continua após a publicidade

As unidades seguem a metodologia da Fundación Real Madrid, que combina o treinamento de futebol com a formação de valores como disciplina, respeito, trabalho em equipe e educação.