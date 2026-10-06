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Quantos gols Messi tem pela Argentina?

Craque argentino é o maior artilheiro da história da seleção

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
06/10/2026 08:50
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Messi disputa artilharia da Copa com Mbappé (Foto: Roberto Schmidt/AFP)
Messi disputa artilharia da Copa com Mbappé (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

Lionel Messi está perto de encerrar sua trajetória com a camisa da Argentina. O craque disputará nesta terça-feira (6) sua última partida pela seleção, contra Benim, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. A despedida acontecerá diante de mais de 80 mil torcedores.

Ao longo de sua passagem pela Albiceleste, Messi se tornou o maior artilheiro da história da seleção e também assumiu a liderança em diversas estatísticas. Em 207 partidas disputadas, o atacante marcou 125 gols e deu 68 assistências, participando diretamente de mais de 190 gols.

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Quantos gols Messi marcou pela Argentina?

Dos 125 gols marcados por Messi pela seleção argentina, a distribuição por competição é:

  1. Jogos: 207
  2. Gols: 125
  3. Assistências: 68
  4. Amistosos: 54 gols
  5. Copa América: 14 gols
  6. Eliminatórias: 36 gols
  7. Copa do Mundo: 21 gols

Na história das Copas do Mundo, Messi também é o maior artilheiro da Argentina na competição. Ao longo de cinco edições, o camisa 10 marcou 21 vezes e superou marcas históricas da seleção.

Além da capacidade de marcar gols, Messi também se destacou pela criação de jogadas. Com 68 assistências pela Argentina, o craque ultrapassa a marca de 190 participações diretas em gols pela seleção.

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Títulos de Messi pela Argentina

A história de Messi com a seleção começou a ganhar contornos de protagonismo ainda nas categorias de base. Em 2005, o jogador conquistou a Copa do Mundo Sub-20 com a Argentina e foi um dos principais nomes da equipe campeã.

Naquele período, Messi já despertava o interesse da Espanha, país onde vivia desde a infância e onde iniciou sua formação no futebol. O atacante, porém, optou por defender a Argentina.

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A conquista de um título pela seleção principal demorou mais. Messi chegou perto na Copa do Mundo de 2014, quando a Argentina perdeu a final para a Alemanha, e também ficou com o vice-campeonato da Copa América em 2015 e 2016.

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Após a derrota para o Chile na final da Copa América Centenário, Messi chegou a anunciar sua aposentadoria da seleção. A decisão, no entanto, durou pouco. O craque retornou à equipe e passou a viver uma nova fase sob o comando de Lionel Scaloni.

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O primeiro grande título de Messi pela seleção principal veio na Copa América de 2021. A competição, inicialmente prevista para 2020, foi adiada pela pandemia de Covid-19 e disputada no Brasil. Na final, a Argentina derrotou a Seleção Brasileira por 1 a 0, no Maracanã, com gol de Ángel Di María.

Copa América 2021: Primeiro título de Messi com a seleção principal. A Argentina derrotou o Brasil por 1 a 0 no Maracanã, com gol de Ángel Di María
Copa América 2021: Primeiro título de Messi com a seleção principal. A Argentina derrotou o Brasil por 1 a 0 no Maracanã, com gol de Ángel Di María. (Foto: Reprodução)

O título marcou uma virada na relação de Messi com a seleção. No ano seguinte, o atacante voltou a levantar um troféu ainda mais importante, a finalíssima em cima da Itália por 3 a 0, em Wembley.

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Finalíssima 2022: A Argentina venceu a Itália por 3 a 0 em Wembley, conquistando o torneio que reúne os campeões da Copa América e da Eurocopa.
Finalíssima 2022: A Argentina venceu a Itália por 3 a 0 em Wembley, conquistando o torneio que reúne os campeões da Copa América e da Eurocopa. (Foto: GLYN KIRK/AFP)

Na Copa do Mundo de 2022, no Catar, Messi comandou a Argentina na campanha do tricampeonato mundial. Depois de uma derrota para a Arábia Saudita na estreia, a equipe se recuperou e avançou até a decisão contra a França.

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Na final, disputada no Estádio Lusail, Messi marcou dois gols e converteu sua cobrança na disputa de pênaltis. A Argentina venceu após empate por 3 a 3 no tempo regulamentar e na prorrogação e conquistou o terceiro título mundial de sua história.

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Em 2024, Messi voltou a conquistar a Copa América, a Argentina derrotou a Colômbia na final e ficou com o bicampeonato consecutivo da competição.

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