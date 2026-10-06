Quantos gols Messi tem pela Argentina?
Craque argentino é o maior artilheiro da história da seleção
Lionel Messi está perto de encerrar sua trajetória com a camisa da Argentina. O craque disputará nesta terça-feira (6) sua última partida pela seleção, contra Benim, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. A despedida acontecerá diante de mais de 80 mil torcedores.
Ao longo de sua passagem pela Albiceleste, Messi se tornou o maior artilheiro da história da seleção e também assumiu a liderança em diversas estatísticas. Em 207 partidas disputadas, o atacante marcou 125 gols e deu 68 assistências, participando diretamente de mais de 190 gols.
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Quantos gols Messi marcou pela Argentina?
Dos 125 gols marcados por Messi pela seleção argentina, a distribuição por competição é:
- Jogos: 207
- Gols: 125
- Assistências: 68
- Amistosos: 54 gols
- Copa América: 14 gols
- Eliminatórias: 36 gols
- Copa do Mundo: 21 gols
Na história das Copas do Mundo, Messi também é o maior artilheiro da Argentina na competição. Ao longo de cinco edições, o camisa 10 marcou 21 vezes e superou marcas históricas da seleção.
Além da capacidade de marcar gols, Messi também se destacou pela criação de jogadas. Com 68 assistências pela Argentina, o craque ultrapassa a marca de 190 participações diretas em gols pela seleção.
Títulos de Messi pela Argentina
A história de Messi com a seleção começou a ganhar contornos de protagonismo ainda nas categorias de base. Em 2005, o jogador conquistou a Copa do Mundo Sub-20 com a Argentina e foi um dos principais nomes da equipe campeã.
Naquele período, Messi já despertava o interesse da Espanha, país onde vivia desde a infância e onde iniciou sua formação no futebol. O atacante, porém, optou por defender a Argentina.
A conquista de um título pela seleção principal demorou mais. Messi chegou perto na Copa do Mundo de 2014, quando a Argentina perdeu a final para a Alemanha, e também ficou com o vice-campeonato da Copa América em 2015 e 2016.
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Após a derrota para o Chile na final da Copa América Centenário, Messi chegou a anunciar sua aposentadoria da seleção. A decisão, no entanto, durou pouco. O craque retornou à equipe e passou a viver uma nova fase sob o comando de Lionel Scaloni.
O primeiro grande título de Messi pela seleção principal veio na Copa América de 2021. A competição, inicialmente prevista para 2020, foi adiada pela pandemia de Covid-19 e disputada no Brasil. Na final, a Argentina derrotou a Seleção Brasileira por 1 a 0, no Maracanã, com gol de Ángel Di María.
O título marcou uma virada na relação de Messi com a seleção. No ano seguinte, o atacante voltou a levantar um troféu ainda mais importante, a finalíssima em cima da Itália por 3 a 0, em Wembley.
Na Copa do Mundo de 2022, no Catar, Messi comandou a Argentina na campanha do tricampeonato mundial. Depois de uma derrota para a Arábia Saudita na estreia, a equipe se recuperou e avançou até a decisão contra a França.
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Na final, disputada no Estádio Lusail, Messi marcou dois gols e converteu sua cobrança na disputa de pênaltis. A Argentina venceu após empate por 3 a 3 no tempo regulamentar e na prorrogação e conquistou o terceiro título mundial de sua história.
Em 2024, Messi voltou a conquistar a Copa América, a Argentina derrotou a Colômbia na final e ficou com o bicampeonato consecutivo da competição.
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