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PVC aponta culpado por sequência negativa do São Paulo

Tricolor foi derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 0, no Mineirão

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
09/10/2026 12:49
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Jornalista evidencia má fase Tricolor (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)
Jornalista evidencia má fase Tricolor (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Para o jornalista e especialista em futebol, Paulo Vinícius Coelho, o PVC, a atual crise e o momento negativo do São Paulo têm um responsável claro: o ex-presidente Julio Casares. A declaração do comentarista ocorreu durante o programa De Primeira, do UOL.

Ao analisar o momento ruim do time e a crise financeira do clube, o comentarista afirmou que a venda de camarotes no Morumbi simboliza os malfeitos da gestão. Segundo ele, isso vale também para o aspecto esportivo, já que o episódio tirou o Tricolor do estádio onde conquista a maior parte dos seus pontos no Brasileirão.

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PVC aponta diversos fatores no São Paulo

Para o jornalista, a decisão inicial de Casares de conceber o estádio para eventos externos não fez nenhum sentido pensando no âmbito esportivo, já que a força Tricolor era majoritariamente no MorumBis, com sua torcida:

— Vou voltar para um ponto só que eu acho mais relevante de tudo o que aconteceu em São Paulo nesse ano, que é a crise política e o Julio Casares. Por que é que o São Paulo não jogou três jogos do Brasileiro no MorumBis? Porque o São Paulo vendeu camarote e tinha gente ganhando dinheiro com venda de camarote. É por causa disso. Eu falei 9 pontos, ele jogou fora do MorumBis. Ele perdeu 5. Se ele tivesse 5 pontos a mais, ele teria 41. A gente estaria falando que faltam 4 pontos para a meta do Crespo. O ponto central, a gente se distrai, você se distrai, se distrai com a frase de efeito do Crespo, mas o culpado é o Casares. Porque, por causa do Casares, o São Paulo perdeu 5 pontos que ganharia no MorumBis — afirmou Paulo Vinícius Coelho.

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➡️Entenda por que Dorival Júnior segue mantido no São Paulo apesar dos resultados

São Paulo foi derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 0, no Mineirão (Foto: Evandro Oliveira/Onzex Press e Imagens/Folhapress)
São Paulo foi derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 0, no Mineirão (Foto: Evandro Oliveira/Onzex Press e Imagens/Folhapress)

Diretoria banca Dorival

Texto de Izabella Giannola

Nos bastidores, o cenário é de pressão, mas, de acordo com a apuração do Lance!, o São Paulo não deve mexer, por enquanto, no comando técnico. Dorival Júnior segue respaldado, mesmo com o time vivendo uma das piores sequências da temporada. Dorival chegou ao Tricolor em maio deste ano, com contrato de seis meses. Ou seja, Dorival ficará no clube até o final desta temporada.

No mais, até o momento, Dorival Júnior não corre risco de demissão. Mesmo assim, os números do treinador chamam atenção. Dos treinadores que passaram pelo clube nesta temporada, Dorival é o que tem o pior aproveitamento.

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Até agora, foram 19 partidas disputadas. Destas, cinco vitórias, seis empates e oito derrotas, com um aproveitamento de 36,8%. A pressão da torcida intensificou-se após a derrota contra o Cruzeiro, por 2 a 0. Em coletiva de imprensa, o técnico falou sobre a fase que o Tricolor atravessa.

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