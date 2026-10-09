Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Entenda por que Dorival Júnior segue mantido no São Paulo apesar dos resultados

Técnico tem contrato até o final do ano

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
09/10/2026 11:22
Favorite o Lance! no Google
dorival jr
São Paulo assegura técnico no comando, por enquanto (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

O São Paulo não deve mexer, por enquanto, no comando técnico. Dorival Júnior segue respaldado, mesmo com o time vivendo uma das piores sequências da temporada. Dorival chegou ao Tricolor em maio deste ano, mas com um contrato de seis meses. Ou seja, Dorival ficaria no clube até o final desta temporada.

No mais, até o momento, Dorival Júnior não corre risco de demissão. Mesmo assim, os números do treinador chamam atenção. Dos treinadores que passaram pelo clube nesta temporada, Dorival é o que tem o pior aproveitamento.

continua após a publicidade

Até agora, foram 19 partidas disputadas. Destas, cinco vitórias, seis empates e oito derrotas, com um aproveitamento de 36,8%. A pressão da torcida intensificou-se após a derrota contra o Cruzeiro, por 2 a 0. Em coletiva de imprensa, o técnico falou sobre a fase que o Tricolor atravessa.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

- No jogo de hoje, eu concordo plenamente que foram erros que nos colocaram numa situação bem desconfortável. Nós estamos trabalhando sempre, tentando uma melhora. É tudo o que nós queremos: finalizar as partidas sem que soframos gols. Eu acho que isso daí é o objetivo de toda a equipe. Nós vínhamos começando a caminhar nesse sentido. Infelizmente, nos últimos dois jogos, realmente foram penosos e problemáticos para todos nós - disse após a sequência recente de derrotas na competição.

continua após a publicidade
Dorival Júnior pelo São Paulo
Dorival Júnior segue respaldado pelo São Paulo (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

São Paulo tem nove jogos pela frente

Com 36 pontos e na 11ª colocação da tabela, o São Paulo tem uma sequência de nove jogos pela frente. Neste sábado (10), o time vai a campo contra o Vitória, pela 30ª rodada da competição. O jogo acontece no Morumbis e está sendo encarado como "virada de chave". A proximidade com o final do ano também reforça o respaldo em cima de Dorival.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Dorival explicou a fala que teve após a eliminação do São Paulo para o Boca (Foto: Paulo Pinto/São Paulo FC)

São Paulo

São Paulo mantém confiança em Dorival apesar de pior aproveitamento

Há 20 horas
Cruzeiro e São Paulo

São Paulo

Derrota para o Cruzeiro deixa São Paulo com três marcas negativas

Há 23 horas
Ferreirinha contra o Flamengo

São Paulo

São Paulo vive alerta com lesões e pode ter nona baixa no elenco

Há 1 dia
Fernando Diniz à beira do campo em Corinthians x Internacional

Futebol Nacional

Mais derrotas que vitórias: raio-X do histórico de Diniz na Série A do Brasileirão

Há 1 dia
Ryan Francisco São Paulo Vasco

São Paulo

Joia do São Paulo ganha destaque em importante mídia internacional

Há 1 dia
Cruzeiro x São Paulo, no Mineirão

São Paulo

Análise: São Paulo repete erros defensivos na derrota contra o Cruzeiro

Há 1 dia
Mais LANCE!
dorival jr

Dorival não esconde preocupação após derrota do São Paulo

Corinthians x Internacional - Memphis Depay

Risco de rebaixamento do Corinthians cresce, e Vasco respira; veja números

Calleri pelo São Paulo

Calleri faz desabafo após derrota do São Paulo para o Cruzeiro

Dorival Júnior em ação

Torcida do São Paulo manda recado a Dorival Júnior após derrota

Zé Lucas comemora gol pelo Cruzeiro

Jovens decidem, e Cruzeiro vence o São Paulo no Mineirão

Kaio Jorge comemora gol contra o CAP

Veja gols em Cruzeiro e São Paulo: Kaio Jorge e Zé Lucas marcam

Tolói em ação durante Cruzeiro e São Paulo

Possível pênalti não marcado em Cruzeiro x São Paulo irrita torcedores

Dorival Júnior pelo São Paulo

São Paulo tem mudanças contra o Cruzeiro; veja escalação

Troféu do Brasileirão Série A

Brasileirão de volta: confira o retrospecto dos jogos da 29ª rodada

Marcelo Gouvea Portugal

Marcelo Gouvêa apresenta plano de governo para o São Paulo; veja propostas

Brasileirão Série A 2026 - Cruzeiro x São Paulo

Cruzeiro x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

vestiário do spfc

São Paulo acha alternativa para suprir espaço de patrocínio de bet no uniforme

Carlos Coronel em treino do São Paulo

São Paulo encerra a preparação para enfrentar o Cruzeiro; veja provável escalação