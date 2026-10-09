O São Paulo não deve mexer, por enquanto, no comando técnico. Dorival Júnior segue respaldado, mesmo com o time vivendo uma das piores sequências da temporada. Dorival chegou ao Tricolor em maio deste ano, mas com um contrato de seis meses. Ou seja, Dorival ficaria no clube até o final desta temporada.

No mais, até o momento, Dorival Júnior não corre risco de demissão. Mesmo assim, os números do treinador chamam atenção. Dos treinadores que passaram pelo clube nesta temporada, Dorival é o que tem o pior aproveitamento.

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Até agora, foram 19 partidas disputadas. Destas, cinco vitórias, seis empates e oito derrotas, com um aproveitamento de 36,8%. A pressão da torcida intensificou-se após a derrota contra o Cruzeiro, por 2 a 0. Em coletiva de imprensa, o técnico falou sobre a fase que o Tricolor atravessa.

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- No jogo de hoje, eu concordo plenamente que foram erros que nos colocaram numa situação bem desconfortável. Nós estamos trabalhando sempre, tentando uma melhora. É tudo o que nós queremos: finalizar as partidas sem que soframos gols. Eu acho que isso daí é o objetivo de toda a equipe. Nós vínhamos começando a caminhar nesse sentido. Infelizmente, nos últimos dois jogos, realmente foram penosos e problemáticos para todos nós - disse após a sequência recente de derrotas na competição.

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Dorival Júnior segue respaldado pelo São Paulo (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

São Paulo tem nove jogos pela frente

Com 36 pontos e na 11ª colocação da tabela, o São Paulo tem uma sequência de nove jogos pela frente. Neste sábado (10), o time vai a campo contra o Vitória, pela 30ª rodada da competição. O jogo acontece no Morumbis e está sendo encarado como "virada de chave". A proximidade com o final do ano também reforça o respaldo em cima de Dorival.