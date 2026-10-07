Possível retorno de Neymar contra o Flamengo agita torcedores: 'Óbvio'
Santos recebe o Rubro-Negro na Vila Belmiro
O Santos divulgou nesta quarta-feira (7), em suas redes sociais, a lista de relacionados para enfrentar o Flamengo, e a presença de Neymar agitou os torcedores na web. O atacante estava ausente desde que sofreu uma lesão na coxa contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, no início de setembro.
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Ambas as equipes venceram seus últimos cinco jogos no Campeonato Brasileiro e chegam em bom momento após a pausa para a Data Fifa. O Flamengo busca se manter na liderança da competição, enquanto o Peixe tenta se aproximar da zona de classificação para a Libertadores.
Veja alguns comentários:
Confira a lista de relacionados divulgada pelo Santos:
Fla e Santos: melhor do Brasil x melhor do returno
Alerta de jogão! Depois de uma infinita e insuportável Data Fifa, o futebol brasileiro será brindado com uma partida que tende a ser a melhor da rodada e com potencial de ser uma das melhores do Brasileiro.
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Santos e Flamengo se enfrentarão na Vila Belmiro na quarta-feira, na primeira partida dos dois times depois que a bola parou de rolar para os jogos chatíssimos de seleções.
Os dois times lideram o segundo turno do Brasileiro com 74,7% de aproveitamento. Para se ter uma ideia do feito do Santos, o Palmeiras, que disputa a ponta do campeonato tem no segundo turno 48,15% de desempenho.
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Uma injeção pesada de dinheiro transformou o Santos de um time que lutava para não cair em outro que mira a parte de cima da tabela sonhando com a Libertadores.
Empresa de Neymar em ação
Neymar é a figura por trás disso, por meio de sua empresa, que injetou recursos para contratar figuras como Coutinho, Artur e Cebolinha.
Mas a excelente fase do Peixe passa por outro nome obrigatório além de Neymar: Gabigol, que faz sua melhor temporada desde o mágico ano de 2019, quando atuou pelo Flamengo. Nos últimos cinco jogos, nove participações em gols do time.
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Do outro lado está o Flamengo, time mais forte do país e líder do Brasileiro. Mas que tem um peso a mais para carregar nesta partida: a obrigação de fazer pontos (de preferência com vitória) para evitar perder a liderança para o Palmeiras. O Brasileiro para o Fla é um campeonato que não admite quase perder pontos, porque o rival na cola é muito forte.
Há outro problema: a ausência de Arrascaeta, machucado, e também de Varella, servindo a seleção do Uruguai.
Nos últimos anos o Flamengo foi um clube muito mais vencedor do que o Santos dentro de campo e de administração muito melhor fora de campo. Algo incomparável. Mas os últimos dez duelos entre eles mostram um equilíbrio, com 6 vitórias do Flamengo, quatro do Santos e um empate.
Infelizmente, o gramado ruim da Vila Belmiro pode atrapalhar a boa expectativa para o jogo. Mas ele promete muito.
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