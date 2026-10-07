Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Santos ganha nova fonte de receita com acordo intermediado pela família de Neymar

Torcedor Premiado ocupará espaço nos shorts do uniforme santista em acordo intermediado pela NR Sports

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
07/10/2026 15:18
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
nova camisa do Santos
Foto: Divulgação/Santos

O Santos ganhou uma nova fonte de receita para o clube. O Peixe fechou um acordo com o Torcedor Premiado, plataforma de sorteios e benefícios, em negociação intermediada pela NR Sports, empresa ligada à família de Neymar. A marca passa a ocupar um espaço nos shorts do uniforme santista.

➡️Gabigol em alta no Santos: Marcelo Teixeira revela como está a situação para 2027

O contrato entre Santos e Torcedor Premiado é válido inicialmente até dezembro de 2027 e pode ser estendido por até cinco anos, dependendo dos resultados da parceria. A plataforma pertence à CRM Bônus e tem como objetivo aproximar marcas e torcedores por meio de um sistema de assinaturas e premiações.

continua após a publicidade

A empresa ligada à família de Neymar havia adquirido propriedades comerciais do uniforme do Santos em um acordo que envolveu R$ 12 milhões. Agora, uma dessas propriedades será utilizada pelo novo parceiro do clube.

O modelo também prevê participação do Santos na receita gerada pelas assinaturas da plataforma. O primeiro mês custa R$ 1,99, enquanto os meses seguintes têm mensalidade de R$ 15.

continua após a publicidade

A parceria tem potencial para movimentar cerca de R$ 50 milhões para o Santos. O valor, porém, não é garantido e depende diretamente do número de torcedores que aderirem ao serviço.

– O Torcedor Premiado traz um dos principais valores que o Santos procura em seus patrocínios: conexão com a torcida. O programa de benefícios privilegia o torcedor que engaja com o clube e promove maior interação dentro e fora das partidas. A nova receita, gerada a partir da adesão da torcida, é reflexo do trabalho realizado pela gestão para ampliar o potencial da marca – disse Marcelo Teixeira, presidente do Santos.

continua após a publicidade

➡️Cuca prepara mudanças no Santos para duelo com o Flamengo; veja provável escalação

Como funciona o Torcedor Premiado

O Torcedor Premiado oferece aos assinantes a possibilidade de concorrer a prêmios recorrentes, que podem chegar a R$ 1 milhão, além de celulares, valores em dinheiro e um carro 0 km por mês. A plataforma também disponibiliza vouchers de bônus para utilização em sites parceiros.

Uma das ações envolve diretamente o Santos: quando o clube marca um gol, o torcedor que tiver escolhido a equipe recebe uma bonificação maior dentro da plataforma.

continua após a publicidade

O serviço já conta com mais de sete milhões de assinantes. A estreia da marca no uniforme santista acontece nesta quinta-feira (8), no duelo contra o Flamengo, na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Brasileirão Série A 2026 - Santos x Flamengo

Onde Assistir

Santos x Flamengo: onde assistir, horário e escalações

Há 2 horas
Gabigol comemora gol na vitória do Santos sobre o Remo

Santos

Gabigol em alta no Santos: Marcelo Teixeira revela como está a situação para 2027

Há 5 horas
Troféu do Brasileirão Série A

Futebol Nacional

Brasileirão de volta: confira o retrospecto dos jogos da 29ª rodada

Há 6 horas
Elenco do Santos durante comemoração

Santos

Cuca prepara mudanças no Santos para duelo com o Flamengo; veja provável escalação

Há 9 horas
Cuca treinador do Santos desde março de 2026.

Santos

Além de Neymar, Cuca deve ganhar outra opção no Santos para duelo com o Flamengo

Há 22 horas
Marcelo Teixeira, presidente do Santos

Santos

Marcelo Teixeira revela objetivo do Santos no Brasileirão e destaca impacto financeiro

Há 1 dia
Mais LANCE!
Pulgar e Neymar em partida entre Flamengo e Santos em 2025

Fla e Santos: melhor do Brasil x melhor do returno

Neymar

E Neymar? Entenda os planos do Santos para o atacante contra o Flamengo

Luxemburgo durante trabalho no Corinthians

Luxemburgo fica sem vaga no Senado; entenda ligação com Tocantins

Arthur, volante do Santos

Arthur tem lesão diagnosticada e desfalca o Santos contra o Flamengo

Diógenes, goleiro do Santos

Diógenes segura a bronca no gol e ajuda Santos a manter sequência de vitórias

Desolado, Arrascaeta deixa o gramado após fraturar o punho em vitória do Uruguai

Brasileirão retorna com lesionados e recuperados após a Data Fifa

Everton Cebolinha em ação pelo Santos

Cebolinha vira desfalque do Santos por cláusula no contrato; entenda

Marcelo Teixeira revelou detalhes sobre o pagamento de JP Chermont (Foto: Guilherme Dionizio/Folhapress)

Marcelo Teixeira abre o jogo sobre dívida de Chermont e contrato com a Adidas

São Paulo e Santos pelo Campeonato Brasileiro

Por que São Paulo, Corinthians e Atlético-MG jogaram com bets na camisa?

BRASILEIRÃO - São Paulo x Santos - Morumbis (02/10/2026) - Fotos: Raul Baretta/ Santos FC.

Com vitória sobre o São Paulo, Santos iguala melhor sequência desde 2019

Gabigol comemora com a camisa do Santos

Gabigol chega a marca histórica e fica a três gols de igualar ídolo do Flamengo

Gabigol com a mão rosto com a camisa do Santos

Atuação de Gabigol enlouquece torcedores do Flamengo: 'Sempre é'

Philippe Coutinho

Em noite de estreia, Coutinho celebra retomada no Santos e projeta novos ares após vitória