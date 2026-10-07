Santos ganha nova fonte de receita com acordo intermediado pela família de Neymar

O Santos ganhou uma nova fonte de receita para o clube. O Peixe fechou um acordo com o Torcedor Premiado, plataforma de sorteios e benefícios, em negociação intermediada pela NR Sports, empresa ligada à família de Neymar. A marca passa a ocupar um espaço nos shorts do uniforme santista.

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O contrato entre Santos e Torcedor Premiado é válido inicialmente até dezembro de 2027 e pode ser estendido por até cinco anos, dependendo dos resultados da parceria. A plataforma pertence à CRM Bônus e tem como objetivo aproximar marcas e torcedores por meio de um sistema de assinaturas e premiações.

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A empresa ligada à família de Neymar havia adquirido propriedades comerciais do uniforme do Santos em um acordo que envolveu R$ 12 milhões. Agora, uma dessas propriedades será utilizada pelo novo parceiro do clube.

O modelo também prevê participação do Santos na receita gerada pelas assinaturas da plataforma. O primeiro mês custa R$ 1,99, enquanto os meses seguintes têm mensalidade de R$ 15.

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A parceria tem potencial para movimentar cerca de R$ 50 milhões para o Santos. O valor, porém, não é garantido e depende diretamente do número de torcedores que aderirem ao serviço.

– O Torcedor Premiado traz um dos principais valores que o Santos procura em seus patrocínios: conexão com a torcida. O programa de benefícios privilegia o torcedor que engaja com o clube e promove maior interação dentro e fora das partidas. A nova receita, gerada a partir da adesão da torcida, é reflexo do trabalho realizado pela gestão para ampliar o potencial da marca – disse Marcelo Teixeira, presidente do Santos.

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Como funciona o Torcedor Premiado

O Torcedor Premiado oferece aos assinantes a possibilidade de concorrer a prêmios recorrentes, que podem chegar a R$ 1 milhão, além de celulares, valores em dinheiro e um carro 0 km por mês. A plataforma também disponibiliza vouchers de bônus para utilização em sites parceiros.

Uma das ações envolve diretamente o Santos: quando o clube marca um gol, o torcedor que tiver escolhido a equipe recebe uma bonificação maior dentro da plataforma.

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O serviço já conta com mais de sete milhões de assinantes. A estreia da marca no uniforme santista acontece nesta quinta-feira (8), no duelo contra o Flamengo, na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.