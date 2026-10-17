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Veja o gol de Arthur em São Paulo 1 x 0 Vasco

Tricolor e Cruz-maltino se enfrentam no MorumBIS pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
17/10/2026 22:46
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porMárcio Iannacca,
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Arthur, jogador do São Paulo FC, em campo durante a partida.
Arthur abriu o placar em São Paulo x Vasco (Foto: Miguel Schincariol e Rubens Chiri / São Paulo FC)

Aos 22 minutos do segundo tempo, Arthur recebeu cruzamento de Pedro Lima pela direita, dentro da grande área, e precisou de apenas um toque para tirar o goleiro Léo Jardim da jogada e marcar o gol da vitória do São Paulo sobre o Vasco no MorumBIS. A partida é válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Tricolor chega a 42 pontos e sobe para a oitava colocação, afastando o perigo do rebaixamento. Já o Cruz-maltino, com 35, fica em 15º lugar, a duas posições do Z-4.

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Veja o gol: São Paulo 1 x 0 Vasco

Jogador do São Paulo disputa a bola contra o Vasco da Gama em partida de futebol.
Pedro Lima deu assistência para Arthur em São Paulo x Vasco (Foto: Miguel Schincariol e Rubens Chiri / São Paulo FC)

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Tricolor vence a segunda seguida no Brasileirão

O duelo começou com domínio vascaíno, mesmo fora de casa. Enquanto os visitantes tinham mais posse de bola, o Tricolor nem sequer conseguia avançar em seu campo de ataque. No entanto, aos 12 minutos, Calleri tentou um cabeceio que passou perto. No lance seguinte, Andrés Gómez devolveu o perigo. E foi justamente dos pés do camisa 11 que apareciam as jogadas mais perigosas do time carioca, que era mais organizado. Quando o primeiro tempo se aproximava do fim, o São Paulo cresceu em produção e viu Luciano cabecear boa bola nos acréscimos, mas o duelo foi para o intervalo zerado.

A entrada de Lucas Moura deu um salto na melhora do Tricolor. Nos primeiros minutos, o camisa 7 conseguia distribuir boas bolas. Nas melhores chances do início, Calleri, na área, deixou a bola escapar, enquanto Lucas Moura obrigou Léo Jardim a fazer boa defesa. Na sequência, Bruno Duarte revidou ao dar trabalho para Rafael. Aos 22, Bobadilla acionou Pedro Lima na direita, que chutou rasteiro para o meio da área, e Artur se antecipou à marcação para dar um toque para o fundo do gol. Depois foi a vez do Vasco buscar o empate e dar trabalho a Rafael, com Andrés Gómez, Cuiabano e Puma Rodríguez. No fim, Artur ainda acertou a trave, mas o placar no MorumBIS não mudou.

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