PC Oliveira aponta erro grave em rodada do Brasileirão
Equipes se enfrentam pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro
O Remo teve um pênalti não marcado pela arbitragem no início da partida contra o Grêmio, nesta quarta-feira (7), no Estádio do Mangueirão, em Belém, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para PC Oliveira, analista de arbitragem do Grupo Globo, a decisão de não assinalar a penalidade foi um erro da equipe de arbitragem.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Nacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
O lance aconteceu aos 10 minutos do primeiro tempo. Yago Pikachu cruzou a bola para a área do Grêmio, e a bola tocou na mão de Kannemann. Os jogadores do Remo imediatamente pediram a marcação do pênalti, mas a arbitragem mandou o jogo seguir.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Veja o lance:
Na avaliação de PC Oliveira, porém, a infração deveria ter sido marcada a favor do time paraense.
A partida coloca frente a frente duas equipes que brigam contra o rebaixamento. O Remo iniciou a rodada na vice-lanterna, com 23 pontos, oito atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento. A equipe paraense também busca encerrar uma sequência de dez jogos sem vencer, sendo oito deles pelo Brasileirão.
O Grêmio, por sua vez, começou a rodada na 17ª posição, com 29 pontos, apenas dois atrás do Vasco, primeiro clube fora do Z-4. O duelo também marca o segundo jogo de Renato Portaluppi desde o retorno ao comando da equipe gaúcha, em sua quinta passagem pelo clube.
Remo busca quebrar tabu contra o Grêmio
Além da luta contra o rebaixamento, o Remo tenta encerrar um retrospecto negativo diante do Grêmio. Em cinco confrontos entre as equipes, o time paraense ainda não conseguiu vencer.
O Grêmio soma quatro vitórias, enquanto o outro duelo terminou empatado. No retrospecto, o Tricolor marcou nove gols e o Remo ainda não conseguiu balançar as redes contra o adversário. Com o resultado em jogo, o confronto no Mangueirão é direto na luta pela permanência na Série A.
Fora de Campo
Possível retorno de Neymar contra o Flamengo agita torcedores: 'Óbvio'Há 58 minutos
Fora de Campo
Thiago Silva, Felipe Melo, Guerrero e mais: veja quem pagou até R$ 100 mil por falsas licenças vendidas por MancusoHá 8 horas
Fora de Campo
Ídolo do Palmeiras manda recado a Messi após despedidaHá 8 horas
Fora de Campo
Quem é Mancuso, ex-jogador acusado de dar golpe com licenças falsas de treinador?Há 8 horas
Futebol Internacional
Mbappé vai deixar o Real Madrid? Entenda o cenárioHá 8 horas
Fora de Campo
Ex-Flamengo e Palmeiras vendia licenças falsas a astros do futebolHá 10 horas
Mais LANCE!