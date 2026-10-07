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PC Oliveira aponta erro grave em rodada do Brasileirão

Equipes se enfrentam pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
07/10/2026 20:12
Supervisionado porLeonardo Damico,
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PC Oliveira analisa polémica da arbitragem de Santos e Remo pela Copa do Brasil
PC Oliveira analisa polémica da arbitragem de Remo e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Reprodução)

O Remo teve um pênalti não marcado pela arbitragem no início da partida contra o Grêmio, nesta quarta-feira (7), no Estádio do Mangueirão, em Belém, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para PC Oliveira, analista de arbitragem do Grupo Globo, a decisão de não assinalar a penalidade foi um erro da equipe de arbitragem.

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O lance aconteceu aos 10 minutos do primeiro tempo. Yago Pikachu cruzou a bola para a área do Grêmio, e a bola tocou na mão de Kannemann. Os jogadores do Remo imediatamente pediram a marcação do pênalti, mas a arbitragem mandou o jogo seguir.

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Veja o lance:

Na avaliação de PC Oliveira, porém, a infração deveria ter sido marcada a favor do time paraense.

A partida coloca frente a frente duas equipes que brigam contra o rebaixamento. O Remo iniciou a rodada na vice-lanterna, com 23 pontos, oito atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento. A equipe paraense também busca encerrar uma sequência de dez jogos sem vencer, sendo oito deles pelo Brasileirão.

O Grêmio, por sua vez, começou a rodada na 17ª posição, com 29 pontos, apenas dois atrás do Vasco, primeiro clube fora do Z-4. O duelo também marca o segundo jogo de Renato Portaluppi desde o retorno ao comando da equipe gaúcha, em sua quinta passagem pelo clube.

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Remo busca quebrar tabu contra o Grêmio

Além da luta contra o rebaixamento, o Remo tenta encerrar um retrospecto negativo diante do Grêmio. Em cinco confrontos entre as equipes, o time paraense ainda não conseguiu vencer.

O Grêmio soma quatro vitórias, enquanto o outro duelo terminou empatado. No retrospecto, o Tricolor marcou nove gols e o Remo ainda não conseguiu balançar as redes contra o adversário. Com o resultado em jogo, o confronto no Mangueirão é direto na luta pela permanência na Série A.

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