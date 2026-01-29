menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Paulo Nunes corneta Edílson no BBB e crava artilheiro do Brasileirão: 'Fácil'

Em 2025, Kaio Jorge carimbou a artilharia

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/01/2026
08:32
Paulo Nunes
imagem cameraLucas Gutierrez e Paulo Nunes apresentam o programa da Globo 'Segue o Jogo' (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Durante a edição do programa  'Segue o Jogo', que vai ao ar sempre após a rodada de quarta-feira, Lucas Gutierrez e Paulo Nunes conversaram sobre o início do Brasileirão, a disputa pela artilharia e até mesmo sobre o BBB.

continua após a publicidade

Em um primeiro momento, a pauta foi a disputa pela artilharia do Campeonato Brasileiro. Para Paulo Nunes, a resposta é óbvia: "Neymar. Fácil."

Desde a sua consolidação em 1971, a artilharia da Série A tornou-se um dos marcos da excelência no futebol nacional. Mesmo com nomes de peso cotados à honraria como Pedro, Kaio Jorge, Yuri Alberto, Arrascaeta, Gabriel Barbosa, ainda assim, Neymar pareceu a escolha mais óbvia para o ex jogador.

continua após a publicidade

Em um segundo momento a pauta foi a participação de Edílson Capetinha no Big Brother Brasil.

- Tem que movimentar mais aquela casa, o Edílson está parado demais! - disse Paulo Nunes.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Como foi a 1ª rodada do Brasileirão?

➡️ Atlético-MG e Palmeiras empatam em jogo de 4 gols na estreia no Brasileirão

➡️ Athletico-PR ganha do Internacional na abertura do Brasileiro

➡️ Com Ancelotti presente, Fluminense vence o Grêmio na estreia pelo Brasileirão

➡️ Bahia vira sobre o Corinthians e estreia com triunfo no Brasileirão

➡️ Chapecoense supera o Santos na Arena Condá pela primeira rodada do Brasileirão

➡️ Flamengo sai na frente, mas São Paulo vira e estreia com vitória no Brasileirão

🕹️ Aposte nos jogos do Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Top-10 dos maiores artilheiros da história do Campeonato Brasileiro

    1.
  1. Roberto Dinamite: 190 gols
    2. 2.
  2. Fred: 158 gols
    3. 3.
  3. Romário: 154 gols
    4. 4.
  4. Edmundo: 153 gols
    5. 5.
  5. Zico: 135 gols
    6. 6.
  6. Diego Souza: 130 gols
    7. 7.
  7. Túlio Maravilha: 129 gols
    8. 8.
  8. Serginho Chulapa: 127 gols
    9. 9.
  9. Dadá Maravilha: 127 gols
    10. 10.
  10. Washington: 126 gols
Vasco 4 x 0 Flamengo (Campeonato Carioca) – 10/10/1985 (Foto: Divulgação / CBF)
Roberto Dinamite é o maior artilheiro da hhistória do Brasileirão (Foto: Divulgação/CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias