Paulo Nunes corneta Edílson no BBB e crava artilheiro do Brasileirão: 'Fácil'
Em 2025, Kaio Jorge carimbou a artilharia
- Matéria
- Mais Notícias
Durante a edição do programa 'Segue o Jogo', que vai ao ar sempre após a rodada de quarta-feira, Lucas Gutierrez e Paulo Nunes conversaram sobre o início do Brasileirão, a disputa pela artilharia e até mesmo sobre o BBB.
Torcedores do Flamengo mandam recado a Filipe Luís após derrota: ‘Desmontou’
Fora de Campo
Golaço de reforço do Santos vira assunto na estreia do Brasileirão: ‘Bem demais’
Fora de Campo
Hugo Souza vira assunto em Corinthians x Bahia: ‘Vai conseguir’
Fora de Campo
Em um primeiro momento, a pauta foi a disputa pela artilharia do Campeonato Brasileiro. Para Paulo Nunes, a resposta é óbvia: "Neymar. Fácil."
Desde a sua consolidação em 1971, a artilharia da Série A tornou-se um dos marcos da excelência no futebol nacional. Mesmo com nomes de peso cotados à honraria como Pedro, Kaio Jorge, Yuri Alberto, Arrascaeta, Gabriel Barbosa, ainda assim, Neymar pareceu a escolha mais óbvia para o ex jogador.
Em um segundo momento a pauta foi a participação de Edílson Capetinha no Big Brother Brasil.
- Tem que movimentar mais aquela casa, o Edílson está parado demais! - disse Paulo Nunes.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Como foi a 1ª rodada do Brasileirão?
➡️ Atlético-MG e Palmeiras empatam em jogo de 4 gols na estreia no Brasileirão
➡️ Athletico-PR ganha do Internacional na abertura do Brasileiro
➡️ Com Ancelotti presente, Fluminense vence o Grêmio na estreia pelo Brasileirão
➡️ Bahia vira sobre o Corinthians e estreia com triunfo no Brasileirão
➡️ Chapecoense supera o Santos na Arena Condá pela primeira rodada do Brasileirão
➡️ Flamengo sai na frente, mas São Paulo vira e estreia com vitória no Brasileirão
🕹️ Aposte nos jogos do Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Top-10 dos maiores artilheiros da história do Campeonato Brasileiro
- Roberto Dinamite: 190 gols
- Fred: 158 gols
- Romário: 154 gols
- Edmundo: 153 gols
- Zico: 135 gols
- Diego Souza: 130 gols
- Túlio Maravilha: 129 gols
- Serginho Chulapa: 127 gols
- Dadá Maravilha: 127 gols
- Washington: 126 gols
- Matéria
- Mais Notícias