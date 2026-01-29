Paulo Nunes corneta Edílson no BBB e crava artilheiro do Brasileirão: 'Fácil'

Durante a edição do programa 'Segue o Jogo', que vai ao ar sempre após a rodada de quarta-feira, Lucas Gutierrez e Paulo Nunes conversaram sobre o início do Brasileirão, a disputa pela artilharia e até mesmo sobre o BBB.

Em um primeiro momento, a pauta foi a disputa pela artilharia do Campeonato Brasileiro. Para Paulo Nunes, a resposta é óbvia: "Neymar. Fácil."

Desde a sua consolidação em 1971, a artilharia da Série A tornou-se um dos marcos da excelência no futebol nacional. Mesmo com nomes de peso cotados à honraria como Pedro, Kaio Jorge, Yuri Alberto, Arrascaeta, Gabriel Barbosa, ainda assim, Neymar pareceu a escolha mais óbvia para o ex jogador.

Em um segundo momento a pauta foi a participação de Edílson Capetinha no Big Brother Brasil.

- Tem que movimentar mais aquela casa, o Edílson está parado demais! - disse Paulo Nunes.

Como foi a 1ª rodada do Brasileirão?

Top-10 dos maiores artilheiros da história do Campeonato Brasileiro

1 . Roberto Dinamite: 190 gols 2 . Fred: 158 gols 3 . Romário: 154 gols 4 . Edmundo: 153 gols 5 . Zico: 135 gols 6 . Diego Souza: 130 gols 7 . Túlio Maravilha: 129 gols 8 . Serginho Chulapa: 127 gols 9 . Dadá Maravilha: 127 gols 10 . Washington: 126 gols