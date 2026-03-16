PVC liga alerta sobre chances de Paquetá na Copa do Mundo: 'Pode ficar fora'

Presença constante nas convocações da Seleção Brasileira, Lucas Paquetá não esteve entre os escolhidos para os amistosos contra França e Croácia. Ainda em período de adaptação no futebol brasileiro, fato é que, no Flamengo, o meio-campista está distante do seu melhor futebol.

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Em entrevista ao Lance!, na sede da CBF, o jornalista Paulo Vinícius Coelho analisou o que pode estar por trás da ausência de Paquetá na convocação, ao mesmo tempo que exaltou a concorrência do meia. ⬇️▶️Confira:

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Durante entrevista coletiva concedida na sede da CBF, Carlo Ancelotti "explicou" a ausência de Paquetá.

— Temos que dar conta das possíveis lesões que podem ocorrer durante dois meses de competição muito intensos na Europa, no Brasileirão... Temos que estar bem, focados na avaliação de todos os jogadores. Os que não estão hoje podem estar na convocação final, sem sombra de dúvidas. Hoje, por exemplo, não está o Paquetá, que voltou para cá, mas ele pode estar muito bem na convocação final e ter uma nova oportunidade. Quis ter a chance de ver dois meias novos que estão jogando muito bem no Botafogo e no Galatasaray — comentou o técnico da Seleção Brasileira.

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Paquetá fica de fora, mas Flamengo marca presença na Seleção

O técnico Carlo Ancelotti divulgou a convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra França e Croácia nesta Data-Fifa. A lista de 26 nomes, divulgada na tarde desta segunda-feira (16) na sede da CBF, no Rio de Janeiro, conta com três jogadores do Flamengo: Alex Sandro, Danilo e Léo Pereira.

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