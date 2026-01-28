Golaço de reforço do Santos vira assunto na estreia do Brasileirão: 'Bem demais'

Jogando longe de seus domínios, o Santos estreou no Campeonato Brasileiro perdendo para a Chapecoense por 4 a 2, nesta quarta-feira (28). Apesar do resultado negativo, os torcedores foram à loucura com o gol de empate do Peixe, marcado pelo meia Gabriel Menino, ainda na primeira etapa.

continua após a publicidade

➡️Neymar manda recado a Memphis após empréstimo da Vila Belmiro: 'Você pode'

Já nos acréscimos da etapa inicial, o jovem meio-campista encarou a marcação e acertou um lindo chute de fora da área para empatar a partida. Após o lance, os torcedores do Santos se manifestaram nas redes sociais e exaltaram a atuação de Gabriel Menino durante a estreia no Brasileirão. Confira abaixo.

Com o resultado, o Peixe começou o Brasileirão na zona de rebaixamento, enquanto a Chapecoense estacionou na liderança da competição. Na próxima rodada o Peixe recebe o São Paulo, na próxima quarta-feira (4), às 20h, na Vila Belmiro. Já a Chape, visita o Vasco na próxima quinta-feira (5), no mesmo horário, em São Januário.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Como foi Chapecoense x Santos?

O Santos foi superior na primeira etapa, apesar das dificuldades para chegar ao gol adversário com uma equipe remendada pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, que promoveu um rodízio no time em razão dos desfalques e de jogadores preservados.

Mesmo com maior controle da partida, o Peixe foi castigado aos 15 minutos. Alexis Duarte falhou na marcação ao lado de João Schmidt, Gabriel Brazão cometeu pênalti em Ítalo e Walter Clar cobrou no meio do gol, deslocando o goleiro santista, para abrir o placar para os donos da casa.

continua após a publicidade

O Santos reagiu com finalizações de Gabriel Menino e Igor Vinícius, além de uma cabeçada de Lautaro Díaz que acertou a trave. A pressão surtiu efeito após muita insistência do Alvinegro Praiano: Gabriel Menino recebeu pelo lado esquerdo e acertou um belo chute no ângulo de Léo Vieira, deixando tudo igual.

Miguelito e Gabriel Menino foram os destaques do Peixe na primeira etapa. Titular pelo segundo jogo consecutivo, o boliviano participou ativamente das ações ofensivas, especialmente pelo lado esquerdo, em parceria com Vini Lira.

No intervalo, Vojvoda promoveu a entrada de Barreal no lugar de Caballero, que teve pouca participação ofensiva. O Santos manteve a postura agressiva, atuando no campo de ataque, com a linha defensiva adiantada e apostando em finalizações de longa distância, principalmente com Zé Rafael e Miguelito.

Barreal e Gabriel Menino passaram a comandar as principais ações ofensivas do Santos, com apoio de Vini Lira. O lateral, inclusive, chegou a isolar uma finalização aos 13 minutos do segundo tempo. A virada santista veio aos 21: Zé Rafael acionou Barreal, que girou sobre a marcação, invadiu a área e bateu firme de canhota para colocar o Peixe em vantagem.

A reação da Chapecoense foi rápida. Aos 28 minutos, após cobrança de escanteio, João Paulo venceu a disputa pelo alto e escorou para o meio da área. Higor Meritão apareceu livre e soltou uma bomba de perna esquerda, de perto, para empatar. Aos 34, os donos da casa viraram com Jean Carlos.

A jogada começou em um contra-ataque puxado por Ítalo, que finalizou para o gol. A bola desviou em Luan Peres e sobrou para Jean Carlos, que apareceu livre e desviou de cabeça na saída de Gabriel Brazão.

O golpe final veio aos 44 minutos. Em mais um contra-ataque veloz, Jean Carlos puxou a jogada, recebeu de Rafael Carvalheira e devolveu para o companheiro, que finalizou de primeira com a perna esquerda, acertando o ângulo de Brazão e decretando o 4 a 2.

Até aqui, o Peixe dá sinais claros de que precisa ligar o sinal de alerta para não voltar a brigar contra o rebaixamento pelo segundo ano consecutivo. Após a partida, João Schmidt afirmou ser inadmissível sofrer uma virada e levar quatro gols. O apito final também evidenciou o abatimento de alguns jogadores, como Gabriel Menino, que marcou seu primeiro gol com a camisa do Santos, mas teve a noite de comemoração ofuscada por mais um tropeço do Alvinegro Praiano.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas