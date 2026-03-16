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Diretor do Barcelona, Deco será palestrante de evento em Fortaleza

Ex-jogador e atual executivo participa de talk show sobre gestão, estratégia e mercado do futebol

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/03/2026
23:06
Atualizado há 2 minutos
Deco Barcelona
imagem cameraDeco, diretor do Barcelona (Foto: Divulgação / Barcelona)
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O ex-jogador Deco, atual diretor de futebol do Barcelona, participará da programação da FutPro Expo 2026 como palestrante. O encontro será realizado entre os dias 7 e 9 de maio no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

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Deco participará de uma conversa em formato de talk show, seguida por perguntas do público. A apresentação abordará temas ligados à gestão no futebol, incluindo a transição da carreira de jogador para funções executivas e o processo de tomada de decisões em clubes.

Durante o evento, o dirigente também tratará de temas relacionados ao mercado do futebol, como montagem de elenco, negociações internacionais e governança esportiva.

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Deco construiu a carreira como jogador em clubes da Europa e do Brasil. Foi campeão da Champions League pelo FC, atuou pelo Barcelona, pelo Chelsea e pelo Fluminense. Também defendeu a Seleção de Portugal.

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Após encerrar a carreira como atleta, passou a atuar em funções ligadas à gestão esportiva e atualmente exerce o cargo de diretor de futebol do Barcelona.

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— Viver o futebol como atleta me deu uma visão muito clara sobre performance, pressão e resultado. Já na gestão, o desafio é transformar tudo isso em processos, estratégias e decisões sustentáveis. Poder dividir essa experiência no FutPro Expo será um prazer, e tenho certeza de que teremos trocas de conhecimento muito enriquecedoras — disse o ex-jogador.

De acordo com a organização, o evento deve reunir mais de 5 mil participantes, entre dirigentes de clubes, executivos, representantes de ligas, confederações, federações, investidores e profissionais do setor. A programação inclui palestras, oficinas temáticas, feira de negócios e atividades voltadas ao mercado do futebol.

— O Deco representa exatamente o perfil que queremos trazer para a FutPro Expo: alguém que viveu o futebol no mais alto nível dentro de campo e hoje está no centro das grandes decisões fora dele. A experiência dele agrega enorme valor ao debate sobre gestão, mercado e governança — afirmou o CEO da FutPro Expo, Alexandre Frota.

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Deco faz balanço da janela de transferências do Barcelona em entrevista ao Lance!
Deco faz balanço da janela de transferências do Barcelona em entrevista ao Lance! (Foto: João Brandão/Lance!)

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