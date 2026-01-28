Hugo Souza vira assunto em Corinthians x Bahia: 'Vai conseguir'

Corinthians e Bahia estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (28), em duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Durante a partida, o goleiro Hugo Souza virou assunto entre os torcedores nas redes sociais.

continua após a publicidade

O Corinthians saiu na frente do Bahia com Breno Bidon, mas sofreu o empate com gol de fora da área de Jean Lucas. Antes de acabar o primeiro tempo, o Tricolor de Aço virou com Willian José, depois de pênalti cometido por Hugo Souza.

➡️Decisão de Filipe Luís em São Paulo x Flamengo irrita web: 'Perdemos'

Nas redes sociais, o nome do goleiro do Corinthians ficou em alta durante o duelo. Muitos torcedores criticaram o arqueiro nos lances que geraram os gols do Bahia. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

➡️Torcedores do Palmeiras criticam dupla contra o Atlético-MG: 'Bizarrice'

Jean Lucas marcou gol em Corinthians x Bahia (Foto: (Foto: JHONY INACIO/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Veja os comentários sobre Hugo Souza

Escalação do Corinthians para pegar o Bahia

O Corinthians está escalado para pegar o Bahia na estreia do Brasileirão, nesta quarta-feira (28), contra o Bahia. A bola rola às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos. Dorival Júnior muda a estratégia do começo da temporada e promove a força máxima do Timão. A principal novidade é a presença de Memphis na equipe titular.

O holandês ficou fora dos primeiros jogos da temporada para se recuperar de um edema ósseo no joelho esquerdo, do qual sofria desde o final da última temporada. O treinador pretende dar minutagem ao atacante antes da decisão da Supercopa Rei, que será no domingo (1), contra o Flamengo, em Brasília.

continua após a publicidade

O camisa 10 fará dupla de ataque com Yuri Alberto em Corinthians x Bahia. O único atleta poupado para o duelo será André Ramalho, que inicia no banco de reservas. Em seu lugar, o treinador escalou Gabriel Paulista. Assim como na última partida da equipe, a vitória sobre o Velo Clube, Garro começa entre os onze iniciais.

O Corinthians inicia a partida com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto.

🤑 Aposte no Corinthians ou no Bahia no Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas