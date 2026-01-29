Torcedores do Flamengo mandam recado a Filipe Luís após derrota: 'Desmontou'

Ídolo do clube, o técnico Filipe Luís virou alvo de críticas por parte de torcedores do Flamengo após a derrota para o São Paulo. O Rubro-Negro sofreu uma virada diante do Tricolor por 2 a 1, na última quarta-feira (28), no Morumbis, pela primeira rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores do Flamengo se revoltam com arbitragem: 'Claro'

Diante do cenário, parte da torcida do clube carioca questionou decisões do treinador ao longo da partida. As principais críticas foram voltadas para as substituições ao longo do segundo tempo, sendo as entradas de Samuel Lino e Bruno Henrique os destaques negativos.

Veja a repercussão abaixo:

🤑 Aposte em jogos do Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Como foi São Paulo x Flamengo?

Texto por: Lucas Bayer

O Flamengo teve o controle da bola no primeiro tempo no Morumbis. O time carioca buscou pressionar os donos da casa desde o início da partida, e teve a melhor chance aos 13 minutos, quando Carrascal, após passe magistral de Cebolinha, um dos destaques da primeira etapa, chutou para fora na saída de Rafael. O São Paulo deu a resposta cinco minutos depois, com Luciano. Com 68% de posse de bola, o Rubro-Negro teve oito finalizações, contra três do Tricolor Paulista.

Pelo lado do time visitante, Plata contou com uma sequência de erros no primeiro tempo. As falhas deixaram o técnico Filipe Luís na bronca, que reclamou com o equatoriano.

continua após a publicidade

O Flamengo voltou do vestiário ditando o ritmo. Assim, chegou ao gol aos nove minutos, com uma linda jogada trabalhada. De pé em pé, Alex Sandro cruzou para Pedro que, de peito, ajeitou a bola para Plata, que deu um toquezinho na saída de Rafael. Antes de a bola rolar, o técnico Filipe Luís chamou Arrascaeta e Jorginho, que estrearam na temporada.

A felicidade rubro-negra, no entanto, durou pouco tempo. Dez minutos depois, Luciano deixou tudo igual, ao levar a melhor em jogada aérea contra Léo Pereira. Aliás, esse foi o oitavo gol do atacante em duelos entre as equipes.

O gol da virada tricolor saiu aos 25 minutos. No cruzamento de Marcos Antônio, que interessa ao Rubro-Negro, Pulgar não conseguiu afastar a bola e errou na interceptação, deixando Danielzinho livre para marcar. Até o término da partida, o time mandante buscou fechar a casinha.

No último lance, Plata e Arrascaeta tiveram grandes chances de deixar tudo igual, mas não aproveitaram. Ao fim do jogo, os jogadores do Flamengo foram reclamar com o árbitro Wilton Pereira Sampaio sobre um possível pênalti em Arrascaeta na jogada. Jorginho recebeu cartão vermelho pela reclamação.