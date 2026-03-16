Atitude de Neymar após ficar fora da Seleção Brasileira choca: 'Simbólico'

Neymar ficou fora da lista da Seleção Brasileira para os amistosos contra França e Croácia. Os jogadores convocados por Carlo Ancelotti foram anunciados nesta segunda-feira (16), e uma atitude do craque no mesmo dia causou choque nas redes sociais.

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No dia da convocação da Seleção Brasileira, Neymar foi a campo na segunda rodada do segundo split da Kings League Brasil e fez gol de pênalti, no chamado "pênalti do presidente". O jogador é um dos presidentes da Fúria, e na chegada à Trident Arena, em São Paulo, afirmou que "só tinha ido para ver, e não para jogar".

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Nas redes sociais, a atitude de Neymar no dia que a Seleção Brasileira foi anunciada sem o jogador, pegou mal com os torcedores. Veja o pênalti e os comentários abaixo:

Veja atitude do craque e repercussão na web

Neymar está fora da convocação da Seleção Brasileira

Mais uma vez, o meia-atacante Neymar ficou de fora da relação do técnico Carlo Ancelotti. O jogador retornou ao futebol brasileiro no dia 31 de janeiro do ano passado, após 13 anos atuando em clubes do exterior: Barcelona (Espanha), PSG (França) e Al-Hilal (Arábia Saudita).

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Na última terça-feira (10), o treinador da Seleção esteve em Mirassol para acompanhar a partida entre o time do interior de São Paulo e o Santos. O duelo terminou empatado em 2 a 2 e foi válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois que a CBF anunciou que realizaria uma série de observações no campeonato, incluindo essa partida, o Santos divulgou uma nota confirmando a ausência do camisa 10. Neymar foi poupado do confronto e realizou um trabalho de controle de carga.

Neymar, fora da Seleção Brasileira, estreou nesta temporada após ficar fora das primeiras 10 partidas, período em que se recuperava de uma artroscopia no joelho esquerdo para tratar uma lesão no menisco medial. O procedimento foi realizado no dia 22 de dezembro de 2025, em Belo Horizonte, pelo médico Rodrigo Lasmar.