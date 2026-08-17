Paulo Nunes comenta atitude de Thiago Mendes com Neymar: 'Tá maluco?' Comentarista publicou vídeo nas redes sociais

Em vídeo publicado nas redes sociais, Paulo Nunes comentou o atrito entre Thiago Mendes e Neymar antes do jogo entre Vasco e Santos no último domingo (16). O comentarista reprovou a atitude do capitão cruz-maltino ao optar por não cumprimentar o camisa 10 antes do confronto.

➡️Neymar se pronuncia após atrito com Thiago Mendes em Vasco x Santos

Paulo Nunes questionou a postura do camisa 23 e disse que o jogador nunca terá essa oportunidade novamente. O ex-atleta afirmou que só tomou conhecimento do ocorrido na manhã desta segunda-feira (17), dia seguinte à vitória do Peixe em São Januário pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!

— Acordo com essa notícia; eu não tinha visto. Meu Deus do céu! Sabe aquela história do poste mijando no cachorro? Aconteceu de novo! De novo! Thiago Mendes, pelo amor de Deus, irmão! Tu jogou aonde? Tu fez gol em quem para não cumprimentar o Neymar, rapaz? Tu tá maluco, brother? Tu tomou alguma coisa antes do jogo que dá doping? Tá doido! — iniciou Paulo Nunes.

➡️Santos responde à polêmica envolvendo Neymar e Thiago Mendes

— A liturgia do cargo te faz fazer isso. Tu é o capitão, porr*! Tu que respeita o Vasco. E não vai cumprimentar o menino Ney? Tu tá maluco, meu compadre! Segunda-feira de folga, meu dia tranquilo, tu já arrebenta com ele! O poste mijando no cachorro! Tenho certeza de que a tua família está te enchendo o teu saco a uma hora dessa, meu irmão. Tu tá louco! Tu vai ter uma oportunidade dessa aonde? Sabe quando? Nunca! — complementou o comentarista.

continua após a publicidade

Veja a declaração de Paulo Nunes em vídeo:

Paulo Nunes, comentarista da Globo, critica Thiago Mendes por não cumprimentar Neymar:



"Tu jogou aonde? Tu fez gol em quem para não cumprimentar o Neymar? Tu tá maluco?"



"Tu é o capitão e não vai cumprimentar o Menino Ney? Sabe quando tu vai ter outra oportunidade dessa?… pic.twitter.com/pltH7WA3XW — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) August 17, 2026

Neymar e Thiago Mendes antes de Vasco x Santos (Foto: Reprodução)

Histórico de desentendimentos entre os jogadores

O desentendimento entre os jogadores surgiu em 2020, quando os dois ainda disputavam o Campeonato Francês, Neymar pelo PSG e Thiago Mendes pelo Lyon. Durante uma partida em que os dois se enfrentaram, o volante deu uma entrada forte no atacante, que se lesionou, e saiu de campo chorando. Inicialmente, Thiago recebeu apenas o cartão amarelo, mas foi advertido com cartão vermelho posteriormente, após revisão do VAR.

➡️Conmebol define árbitros dos jogos de volta da Libertadores e Sul-Americana

O episódio mais recente aconteceu em fevereiro de 2026, em um confronto válido pelo Brasileirão, na Vila Belmiro. A situação teve início após Neymar balançar as redes contra a equipe carioca e pedir silêncio à sua torcida presente no jogo. Os atletas trocaram ofensas e chegaram a se encarar, no entanto, o árbitro do jogo os advertiu.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Na entrevista durante o intervalo, o camisa 10 do Peixão chamou Thiago Mendes de "babaca" e relembrou o primeiro encontro entre eles. O volante declarou ter sido desrespeitado após o encerramento desta partida.

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.