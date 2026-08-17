Santos responde à polêmica envolvendo Neymar e Thiago Mendes
Com o triunfo, o clube paulista fugiu da zona de rebaixamento
Mesmo com a vitória contundente do Santos contra o Vasco, em São Januário, o que chamou a atenção foi a cena entre Neymar e Thiago Mendes, antes mesmo da bola rolar. O Peixe venceu a equipe carioca por 3 a 0 e, com isso, fugiu da zona de rebaixamento.
Após a conclusão da partida deste domingo (16), o Santos publicou um vídeo ironizando o episódio ocorrido entre os atletas.
Provocação do Santos após cena de Neymar e Thiago Mendes
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Histórico de desentendimentos entre os jogadores
A situação aconteceu antes mesmo da bola rolar. O cumprimento não correspondido por Thiago Mendes ocorreu quando Neymar estendeu a mão ao volante durante o protocolo de pré-jogo.
O desentendimento entre os jogadores surgiu em 2020, quando os dois ainda disputavam o Campeonato Francês, Neymar pelo PSG e Thiago Mendes pelo Lyon. Durante uma partida em que os dois se enfrentaram, o volante deu uma entrada forte no atacante, que se lesionou, e saiu de campo chorando. Inicialmente, Thiago recebeu apenas o cartão amarelo, mas foi advertido com cartão vermelho posteriormente, após revisão do VAR.
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O episódio mais recente aconteceu em fevereiro de 2026, em um confronto válido pelo Brasileirão, na Vila Belmiro. A situação teve início após Neymar balançar as redes contra a equipe carioca e pedir silêncio à sua torcida presente no jogo. Os atletas trocaram ofensas e chegaram a se encarar, no entanto, o árbitro do jogo os advertiu. Na entrevista durante o intervalo, o camisa 10 do Peixão chamou Thiago Mendes de "babaca" e relembrou o primeiro encontro entre eles. O volante declarou ter sido desrespeitado após o encerramento desta partida.
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