Em palestra concedida no Olé Summit, na Argentina, Felipe Melo projetou a sua carreira como treinador e afirmou que conquistará grandes títulos. Segundo o ex-jogador, é apenas uma questão de tempo para que vença a Champions League, a Libertadores e a Copa do Mundo.

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Durante a sua apresentação, o técnico em formação também afirmou que as suas equipes terão um estilo de jogo semelhante ao de Pep Guardiola, ressaltando que exigirá paixão e coragem de seus atletas.

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— Vou ganhar a Uefa Champions League, a Libertadores e a Copa do Mundo como treinador. É só uma questão de tempo. Não sei se serão cinco anos, dez anos — iniciou Felipe.

— Meu time vai ser um time em que os jogadores têm coragem para jogar, paixão. Gosto de jogar de forma parecida com o Guardiola, porque taticamente tenho muito em comum com ele — completou.

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Felipe Melo dando entrevista ao 'Diário Olé' (Foto: Reprodução)

Felipe Melo falou sobre a eleição da Bola de Ouro

Felipe Melo foi direto ao ser questionado sobre quem deveria conquistar a Bola de Ouro. Durante participação no Olé Summit 2026, o ex-jogador comparou nomes como Raphinha, Kylian Mbappé e Lamine Yamal, mas apontou Lionel Messi como seu candidato ao prêmio.

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— Eu poderia dizer Raphinha, que fez uma boa temporada com o Barcelona. Mas o Brasil não se firmou na Copa do Mundo. Poderia dizer Mbappé, que faz muitos gols, mas não ganhou nada com o Real Madrid. Da Espanha poderia ser Lamine Yamal, que não teve uma Copa como a que Messi teve — afirmou.

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Na avaliação de Felipe Melo, o desempenho de Messi com a Argentina na Copa do Mundo pesa na escolha. O ex-volante também destacou a temporada do craque na Major League Soccer (MLS).

— Para mim, ele foi o melhor jogador da Copa do Mundo e fez uma ótima temporada na MLS — completou.